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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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سيناريو أولمبياد طوكيو يتكرر| أزمة منتظرة بين محمد صلاح وليفربول.. والسبب منتخب مصر

صدى البلد

صدر تقرير صحفي بريطاني مؤخراً، يسلط الضوء على أزمة محتملة بين نادي ليفربول الإنجليزي ونجمه المصري محمد صلاح، وذلك بسبب مشاركته المحتملة في أولمبياد باريس عام 2024.

 

أولمبياد باريس

 

وتمكن منتخب مصر الأولمبي من التأهل إلى أولمبياد باريس بعد احتلاله المركز الثاني في كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا التي جرت في المغرب.

 

وفي هذا الصدد، تداولت شبكة "ليفربول إيكو" تقريرًا يفيد بأن نجم ليفربول، محمد صلاح، قد يواجه مشكلة في حال تم استدعاؤه لتمثيل منتخب مصر الأولمبي في باريس.

 

مدرب المنتخب: صلاح لا يقل أهمية عن نيمار في البرازيل

 

ونقلت الشبكة تصريحات مدرب المنتخب البرازيلي روجيرو ميكالي، الذي أشار إلى أن صلاح قد ينضم إلى فريق مصر في الأولمبياد، وأنه يرحب بذلك، مؤكدًا أن صلاح لا يقل أهمية عن نيمار في البرازيل. 

ويمكن أن تتسبب هذه التصريحات في وضع صلاح في مأزق جديد مع ناديه الإنجليزي في حال تم استدعاؤه للعب في الأولمبياد.

 

استدعاء 3 لاعبين

 

ويحق لكل منتخب المشاركة في أولمبياد باريس 2024 استدعاء 3 لاعبين فوق سن 23 عامًا، وذلك خلال الفترة من 26 يوليو إلى 11 أغسطس 2024.

 

صلاح سيغيب عن ليفربول

 

وفي هذا السياق، أفادت شبكة "ليفربول إيكو" بأن محمد صلاح سيغيب عن ليفربول في عدد كبير من المباريات، نظرًا لأنه سيشارك مع منتخب مصر الأول في كأس أمم أفريقيا التي ستقام في يناير المقبل بكوت ديفوار.

 ومن الممكن أن يتسبب هذا الارتباط في غياب صلاح عن بعض مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، مما قد يؤثر على فريقه ليفربول في المنافسات المحلية والدولية.

 

ويواجه نادي ليفربول الإنجليزي تحديًا بخصوص مشاركة نجمه محمد صلاح في أولمبياد باريس 2024.

 

ووفقًا لشبكة "ليفربول إيكو"، قد لا يسمح النادي لصلاح بالغياب عن صفوفه مرة أخرى الصيف المقبل، خصوصًا أن المسابقة ستأتي في بداية موسم 2024-2025.

 

يحق لليفربول رفض طلب استدعاء صلاح للمنتخب

 

ويحق لليفربول رفض طلب استدعاء صلاح للمنتخب الأولمبي، حيث لا تخضع مسابقة كرة القدم في الأولمبياد لتنظيم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وإنما للجنة الأولمبية الدولية.

وكان ليفربول رفض مشاركة صلاح مع منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد طوكيو الذي أقيم في صيف 2021، علمًا بأن اللاعب غاب عن صفوف الفريق في يناير 2022 للمشاركة مع منتخب بلاده الأول في كأس أمم أفريقيا التي أقيمت في الكاميرون.

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