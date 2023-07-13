سياسي سوداني: الوضع في الخرطوم متدهور

أكد الدكتور أمجد فريد السياسي السوداني، أن مصر لم تتخلى يومًا عن السودان، وأن مؤتمر قمة دول جوار السودان، يتم في مصر، وجميع الأطراف قامت بالترحيب به.



وأضاف السياسي السوداني، خلال مداخلة على قناة إكسترا نيوز، أن دول الجوار تتأثر بما يحدث في السودان، وأنه يتوقع بخروج هذه القمة بـ آليات موحدة تساعد المجتمع الدولي، وحل المشكلة في السودان.



وأشار إلي أن الأشهر الماضية كانت هناك أكثر من قمة لـ الحل، وأن السودان تعاني من مشكلات كثيرة، وتعاني من حالة تدهور ومشكلات أمنية.



ولفت إلي أن استجابة الدول للقمة دليل على الرغبة في الوقف لـ الحرب، وأن الحل يجب أن يستند على التفاهم بين الأطراف في السودان.

