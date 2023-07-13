4 نقاط عاجلة .. السيسي يعلن رؤية مصر لإنهاء أزمة السودان بقمة دول الجوار

عرض الرئيس عبد الفتاح السيسي رؤية مصر لإنهاء أزمة السودان خلال قمة دول الجوار المنعقدة الآن بالقاهرة .

وتمثلت الرؤية في النقاط التالية :

أولا : مطالبة الأطراف المتحاربة بوقف التصعيد ووقف إطلاق النار

ثانيا : مطالبة كافة الأطراف بنفاذ المساعدات الانسانية ووضع ٱليات تكفل حماية قوافل المساعدات وتوفير ممرات ٱمنة لها

ثالثا : إطلاق حوار جامع بمشاركة كل القوى لبدء عملية سياسية تلبي طموحات الشعب السوداني

رابعا : تشكيل ٱلية اتصال منبثقة عن هذا المؤتمر لحل شامل للأزمة السودانية

وقال الرئيس إن خطورة الأزمة الحالية بالسودان وتداعياتها لا تخفى على أحد ونتج عنها خسائر مادية جسيمة، و السودان تواجه تدهور حاد وتداعيات كبرى تتطلب وقف سريع لإطلاق النار.

وشكر دول الجوار للسودان على استقبال الملايين من النازحين ويطلب من المجتمع الدولي الوفاء بوعوده .