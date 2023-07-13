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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الوضع حرج.. سلفاكير يطالب بوقف مستدام لإطلاق النار في السودان

سلفاكير ميارديت
سلفاكير ميارديت

أكد رئيس جمهورية جنوب السودان سلفاكير، أن الحرب في السودان سيكون لها تأثير كبير على دول الجوار، وأننا نطالب بوقف فوري لإطلاق النار في السودان.

وأضاف رئيس جمهورية جنوب السودان، خلال كلمته بقمة دول جوار السودان، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الوضع صعب، والمشكلات كبيرة في المستشفيات، وذلك بسبب عدد الإصابات الكبيرة.

وكشف أن جنوب السودان تبحث عن حلول لهذه الأزمة القائمة، ونري أن دول الجوار، والمنطقة بالكامل يجب أن تجتمع، ويتم حل مشكلة السودان.

ولفت إلي أنه يشيد بأعمية قمة اليوم، وأن هذه القمة سيكون لها دور كبير في إنهاء الصراع، وسيكون هناك حلول لـ المشكلة.

وأشار إلي أن الأولوية دائمًا علي إيجاد حلول أفريقية لمشكلات القارة، ولذلك علينا بحث الأزمة، ويتم انهاء الحرب في السودان، ونصل إلي وقف مستدام لإطلاق النار.

وأوضح أنه يجب عدم تجاهل صوت الشعب السوداني، وأن نستمع ويكون هناك توسيع مبادرة إيجاد، لتضمين ممثلين عن الشعب السوداني، وأن قمة دول الجوار لن تكتمل دون الحديث عن الوضع الإنساني مشيرا إلى أن الوضع هناك أصبح حرجا.

السودان سلفاكير جنوب السودان

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