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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فرصة للتباحث.. سلفاكير يشكر للرئيس السيسي على تنظيم قمة دول جوار السودان

سلفاكير
سلفاكير

وجه رئيس جنوب السودان سلفاكير، الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، على تنظيم قمة دول جوار السودان، «  نحن نجتمع هنا اليوم من أجل هدف مناقشة سبل إنهاء الأزمة في السودان، أؤكد على أن هذه القمة تأتي في وقت حساس وحرج بالنسبة لنا جميعا ، فالدول الجوار للسودان أمامها فرصة لتباحث الوضع في السودان».

وأضاف «سلفاكير»، خلال قمة دول جوار السودان، التي تعرض على شاشة «إكسترا نيوز»، أن انهاء الوضع والأزمة السودانية تعمل عليها منظمة الايجا وكذلك الاتحاد الإفريقي، هذه القمة ليس بشيء جديد  لدول الجوار السوداني، لإنهاء الصراع داخل السودان وتأثراته التي تؤثر على دول الجوار».

وأوضح رئيس دولة جنوب السودان، «هذا الصراع اندلع في 15 إبريل 2023 بين العديد من الأطراف وانا شخصيا اطلب منهم وقف إطلاق النار الفوري، اطالب بذلك لأنني أعرف بأن حال الحرب سيكون له تداعياته على الوضع الأمني في السودان، وكذلك الوضع الاجتماعي والاقتصادي على دول الجوار ايضا».

 

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