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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

قمة دول جوار السودان

سلفا كير: لا يجب تجاهل صوت الشعب السوداني أثناء إيجاد حلول للأزمة

سلفا كير خلال قمة
سلفا كير خلال قمة دول جوار السودان

قال رئيس جنوب السودان سلفا كير، إن الخطوات التي يأخذها العديد من الأطراف المعنية بالأزمة السودانية يجب أن نصل إلى وقف إطلاق نار مستدام، ونحن نشهد أوضاع حرجة من حيث الصحة ونرى الدمار يؤثر على جميع المناحي في السودان، ولذلك تركز دولة جنوب السودان على إيجاد حلول ، لهذه الأزمة السودانية القائمة، ونرى أن دول الجوار والمنطقة بأكملها يجب أن يجتمعوا ويجدوا حلا لهذه المشكلة.

 

وأضاف «سلفا كير»، خلال قمة دول جوار السودان، أن الأولوية بالنسبة لنا هي إيجاد حلول افريقية للمشكلات الإفريقية، وأن تكون هذه المبادرات ناجحة ونؤكد على أهمية معرفة سياق الصراع ، فخبراتنا مع الصراع السوداني تضعنا في موضوع أننا يمكننا إيجاد الحلول، فالوساطة هيئة الإيجاد التي حضرناها وقمتنا هنا اليوم وأي مبادرات أخرى يجب أن تسعى إلى بذل الجهود للوصول إلى حل سلمي للصراع في السودان.

وأوضح أنه يجب علينا جميعا أن نسعى نحو فهم سياق الأزمة السودانية وتاريخ السودان عند مناقشة وبحث سبل إنهاء الحرب، والأكثر أهمية أن نستخدم الكثير من الصفقات في مسعانا لإيجاد الحلول والسلام لدولة السودان وأن نضع مصلحة الشعب السوادني اولا، فلا يجب تجاهل صوت الشعب السوداني عند بحث سبل إنهاء هذا الصراع بشكل مستدام، لذلك بطالب بتوسيع نطاق مبادرة الايجاد لتضمين ممثلين عن الشعب السوداني،  ودول الجوار السوداني الذين ايضا يعانون من أثار الأزمة الإنسانية التي ولدها الصراع.
 

 

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