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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد الإعلان.. إمام عاشور ينتهي من الفيديو الترويجي لـ صفقة انضمامه إلى الأهلي

امام عاشور
امام عاشور

أعلن أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق عن انتهاء صفقة امام عاشور للانضمام للنادي الأهلي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك


 

وكتب أحمد حسن:"خاااااص.. إمام عاشور انتهى من تصوير الفيديو الترويجي لصفقة انضمامه إلى الأهلي.. الإعلان عنه عقب مباراة القمة في وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الإعلامية للأهلي".


 

يلتقي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر، نظيره، نادي الزمالك، بقيادة أوسوريو، اليوم الخميس، فيمباراة القمة رقم 126، على ملعب استاد القاهرة، في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وتوج فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي ، بلقب الدوري الممتاز؛ بعد فوز سيراميكا كليوباترا على بيراميدز بهدفين مقابلهدف، فيما احتل الزمالك المركز الثالث في ترتيب جدول الدوري المحلي.


 

معلقو مباراة الأهلي والزمالك 

قررت شبكة قنوات “أون تايم سبورت” إسناد التعليق على مباراة القمة رقم 126 في الدوري الممتاز بين الأهلي وغريمه التقليدي نادي الزمالك إلى كوكبة من المعلقين على النحو التالي: 

أون تايم سبورت 1 
القناة الصوتية الأولى مدحت شلبي 
القناة الصوتية الثانية حاتم بطيشة 
أون تايم سبورت 2
القناة الصوتية الأولى أيمن الكاشف 
القناة الصوتية الثانية مؤمن حسن

ادي الزمالك استاد القاهرة ارسيل كولر الدوري الممتاز امام عاشور بالنادي الأهلي

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