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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لافروف: الغرب يحاول فرض نفوذه في آسيا بتوسع الناتو

صدى البلد

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف،اليوم الخميس إن الغرب يحاول فرض نفوذه في آسيا بتوسيع الناتو. 


وأضاف لافروف -في تصريحات على هامش الاجتماع الوزاري لرابطة آسيان، وفقا لقناة (روسيا اليوم)- إن واشنطن وحلفاءها يحاولون استبدال دور آسيان المركزي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ باستراتيجياتهم المتعلقة بتوسيع الناتو، مشيرا إلى أن استعداد كوريا الجنوبية واليابان؛ لنشر أسلحة نووية على أراضيهما إشارة خطيرة جدا، مؤكدا أن الغرب لا يحترم مبدأ السيادة والمساواة بين الدول في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. 
 

وأوضح لافروف أن موسكو تبحث مع دول "آسيان" التوجهات الخطيرة لليابان وكوريا الجنوبية حول احتمال امتلاكهما أسلحة نووية أو نشر أسلحة نووية أمريكية في أراضيهما.
 

وأكد أن موسكو تسعى لتعزيز التنسيق بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ومنظمة شنغهاي للتعاون و"آسيان"، مؤكدا أن بلاده لديها خطط كبيرة لتطوير التعاون في مختلف المجالات مع دول "آسيان".
 

وأشار إلى أن موسكو تقف مع تعزيز الدور المركزي لـ"آسيان" في ضمان الأمن في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، منوها إلى أن الغرب لا يحترم مبدأ السيادة والمساواة بين الدول في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. 


وأشار إلى أنه ليس على علم بأي مقترحات جديدة بشأن التمديد المحتمل لـ "صفقة الحبوب"، معربا عن عدم تفاؤله من إمكانية إحياء اتفاق إيران النووي، مرحبا بأي اتصالات بين واشنطن وإيران من شأنها تحسين العلاقات بينهما.
 

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