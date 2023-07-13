المنفي يطالب بـ توحيد المبادرات لحل الأزمة في السودان

أكد محمد المنفي رئيس المجلس الليبي، أنه يقدم الشكر لـ مصر و الرئيس عبد الفتاح السيسي، على استضافة قمة دور جوار السودان، من أجل حل الازمة في السودان، وأن هذه الأزمة بدأت من منتصف إبريل.

وأضاف، خلال كلمته بقمة دول جوار السودان، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن بلاده أعلنت منذ اليوم الأول لـ الأزمة عن استعدادها لـ التعاون من أجل الاستقرار، وان يكون هناك تنمية وعدم إطلاق نار.

وكشف أن بلاده في قمة السعودية الخاصة بالسودان ووقف الحرب، تحدثت أنها تطالب بوقف الحرب، وأن بلاده جاهرة لبذل أقصى جهد من أجل مصلحة السودان.

ولفت إلي أنه يجب اتخاذ موقف موحد تجاه الصراع في السودان، وأن يكون هناك وقف لجميع أنواع العمليات المسلحة في السودان.

وأشار إلي أن قمة اليوم تكون من أجل حل المشكلة في السودان، وليس من أجل خوف دول الجوار، من تأثير ما يحدث عليهم.

وطالب بالتركيز على توحيد جميع المبادرات، لعلاج أثار الأزمة، ويكون هناك لجنة اتصال مع الأطراف، ويكون هناك توافق دولي و إقليمي.

وتقدم بالشكر لـ الرئيس السيسي، على المبادرة النبيلة من أجل دولة السودان الشقيقة.