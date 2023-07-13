الأهلي يعزي مروان عطية في وفاة والده

حرص مجلس إدارة الأهلي علي مواساة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مروان عطية بعد وفاة والدة.



وقال الأهلي أن محمود الخطيب رئيس النادي وأعضاء مجلس الإدارة يتقدمون بخالص التعازي إلى مروان عطية، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، في وفاة المغفور له ـ بإذن الله تعالى ـ والده، الذي وافته المنية اليوم داعين المولى ـ عز وجل ـ أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته، ويلهم العائلة الكريمة الصبر والسلوان.



وغادر مروان عطية معسكر الأهلي في الساعات الأولي من صباح اليوم بسبب وفاة والدة ويغيب عن مواجهة الفريق الأحمر أمام الزمالك.

