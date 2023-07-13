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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الاتحاد الأفريقي يطالب بوقف إطلاق النار وتقديم المساعدات وتنفيذ حوار بالسودان

موسى فقيه
موسى فقيه

أكد رئيس المفوض للاتحاد الأفريقي موسى فقيه، أنه يشكر مصر و الرئيس عبد الفتاح السيسي، على الدعوى الكريمة، لـ المشاركة في قمة جوار السودان.

 

وأضاف، خلال كلمته بقمة دول جوار السودان، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الازمة السودانية تؤثر على الجميع، وأن الاتحاد الأفريقي وضع آلية من أجل الوصول لـ اتفاقية ولحل المشكلة التي بدأت في 16 إبريل بالسودان.

وكشف أن الاتحاد الأفريقي طالب بوقف إطلاق النار، وأن حل الأزمة تأتي من السودان، من قبل الأطراف، دون التدخل، وأن الاتحاد الأفريقي، نادى بالتعاون للوصول لـ الحل.

 

ولفت إلى أنه تم وضع خارطة طريق، منها وقف إطلاق النار، وتقديم المساعدات، وتقديم حوار سياسي شامل، وأن كل دولة لها دور، وان الاتحاد مستعد للقيام بدوره.

 

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