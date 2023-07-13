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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الاتحاد الأفريقي يعلن وضع خارطة طريق لوقف إطلاق النار في السودان

موسى فقيه
موسى فقيه

قال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقيه، إنّ الآلية السياسة يجب أن تكون نابعة من الشعب السوداني والدولة ذاتها، دون أي تدخلات، متابعا: «في 20 أبريل، نظمنا اجتماعا دوليا رفيع المستوى حضره كل الشركاء المعنيين، ونادينا بالتعاون المُلح مع الجهات المعنية من أجل الوصل إلى حل للأزمة السودانية».

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وأضاف «فقيه»، خلال مؤتمر قمة دول جوار السودان، التي تستضيفها القاهرة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي: «في 27 مايو 2023، وضعنا خارطة طريق بها آليات مهمة، تشمل وقف إطلاق النار إلى جانب المساعدات الإنسانية، فضلا عن إقامة حوار سياسي شامل، وستكون هذه الخارطة بالتنسيق مع الدول المعنية».

وأكد عمل كل الفرق الخاصة بهم بكل جد لوضع الآليات المهمة لخارطة الطريق سالفة الذكر، مشيرا إلى أنّه بالتعاون مع المجتمع الدولي، وضعنا سكرتارية مكونة من الاتحاد الأفريقي وبعض الدول المعنية بهذا الشأن وشركاء دوليين من أجل الوصول إلى حل للأزمة».

وأشار إلى أهمية الدور الذي تلعبه دول الجوار، متابعا: «تفاوضنا مع كل هذه الدول من أجل الوصول إلى حل والتصدي لآثار هذه الأزمة، وعلى رأسها لجوء مئات الآلاف من الفارين والنازحين إلى الدول الأخرى، لذلك يتعين علينا ومن واجبنا أن يكون هناك تنسيق لجهودنا مع المؤسسات الإقليمية ودول الجوار للسودان، والعمل معا في سيمفونية لمساندة السودان».

وتابع: «كل منا يلعب دوره من أجل الحفاظ على السودان من الضياع، وفي هذا الصدد، أكد الاتحاد الأفريقي جاهزيته للقيام بعمله، والجهات المعنية على أهبة الاستعداد للقيام بدورها».
 

الشعب السوداني السودان الاتحاد الافريقي قمة دول جوار السودان

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