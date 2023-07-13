رسميا.. إيفرتون يعلن ضم أشلي يونج

أعلن نادي إيفرتون الإنجليزي تعاقده مع اللاعب المخضرم أشلي يونج، في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع نادي أستون فيلا.

وقال النادي الإنجليزي في بيان رسمي: "أصبح آشلي يونج أول توقيع لإيفرتون الصيف في صفقة انتقال حرز ، حيث وافق على صفقة لمدة عام حتى نهاية يونيو 2024.

وعبر أشلي يونج عن سعادته بالانضمام إيفرتون، إذ قال لموقع التوفيز الرسمي: "يسعدني أن أكون لاعبا في إيفرتون وأن انضممت إلى هذا النادي الضخم، لا يمكنني الانتظار حتى يبدأ الموسم ، وسيكون الخروج في جوديسون بارك شعورًا لا يصدق وسماع المشجعين المتحمسين خلفي".

وأضاف: "كان لمدرب الفريق شون ديتش مهمًا في توقيعي، أنا أعرفه وأعرف ما هو شغفه ورغبته، صدقه وإرادته في العمل الجاد".

وتابع: “أعلم أن الأمور لم تسر على ما يرام بالنسبة لإيفرتون في الموسمين الماضيين، لكن طموح المدرب ،والتحدث معه والاستماع إلى ما يريد فعله لتغيير النادي ، كان عاملاً رئيسياً في قراري”.

واختتم: "الآخر هو حجم إيفرتون، إنه ناد ضخم وقاعدة المعجبين هي واحدة من الأفضل، وجودهم ورائي فرصة رائعة، يسعدني أن أحصل على الفرصة لأكون هنا وأريد فقط أن أبدأ الآن "