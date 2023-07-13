عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

"مخزن الأحلام المؤجلة" كتاب للأطفال في جناح الأزهر بمعرض الكتاب

مخزن الأحلام المؤجلة
"مخزن الأحلام المؤجلة"

يقدم جناح الأزهر الشريف بمعرِض مكتبة الإسكندرية الدوليّ للكتاب في دورتة الجديدة، للطفل، العديد من الإصدارات والقصص التي تجذب اهتماماته وتنمي مواهبه ومهاراته وتعزز لديه قيم التسامح وحب الأوطان والبيئة.

 

و يسرد كتاب "مخزن الأحلام المؤجلة" الذي أصدرته مجلة نور؛ قصة لطفل يمتلك مخزنا لصناديق مغلقة احتفظ فيها بأحلامه المؤجلة، مثل صندوق أحلامه الدراسية وآخر خاص بذكرياته مع أصداقه وصندوقا للهدايا وغيرها من الصناديق التي خبأ فيها أحلامه، وبينما هو بين الصناديق سمع صوتا لكائن في شكل رجل بحجم النحلة يطير، معرفا نفسه بمدير الأحلام المؤجلة، وطلب من الطفل أن يفرغ كل صندوق من الأحلام المخزنة به، ويقوم بتحقيقها بنفسه الواحد تلو الآخر، فحرر الطفل صندوق حلم الالتزام بالصلاة، وبعده صندوق حلم الاجتهاد، ثم أتبعهما باقي الصناديق حتى حقق الطفل جميع أحلامه المؤجلة.

 

وتستهدف هذه الكتب تشجيع مواهب الأطفال وتنمية مهاراتهم، وزيادة الوعي الثقافي لديهم، ومن أبرز هذه الكتب والقصص المعروضة بجناح الأزهر في ركن الطفل:

- أعداد مجلة نور باللغة العربية.

- أعداد مجلة نور باللغة الإنجليزية.

- أعداد مجلة نور باللغة الفرنسية.

- أعداد مجلة نور الصغير.

- سلسلة مكارم الأخلاق.

- سلسلة مشارق الأنوار.

- سلسلة قصص الأنبياء (قصة سيدنا إبراهيم، قصة سيدنا يوسف، قصة سيدنا سليمان، قصة سيدنا أيوب، قصة سيدنا موسي، قصة سيدنا عيسي، قصة سيدنا يونس، قصة سيدنا إسماعيل).

- سلسلة قصص القرآن (أصحاب الأخدود، ذو القرنين، أصحاب السبت، وصايا لقمان لابنه، أصحاب الكهف، أصحاب الجنة، صاحب الجنتين).

- سلسلة كراسة الأنشطة.

- سلسلة اكتب وامسح.

- سلسلة لون وتعلم "تعلم الحروف الأبجدية".

- سلسلة لون وارسم "تعليم الرسم والتلوين".

- كتاب (رحمه للعالمين) صلى الله عليه وسلم.

- كتاب "الأنبياء عليهم السلام".

- كتاب "مخزن الاحلام المؤجلة".

- قصة "تيكا والكوكب الأخضر".

- كتاب "البيئة نعمة".

- كتاب "أنا جميل".

- كتاب "رسالة من مراهق".

- كتاب "دودة زرقاء".

- كتاب "قمر فى إفريقيا".

ﻭﻳﻘﻊ ﺟﻨﺎﺡ ﺍﻷﺯﻫﺮ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﻓﻲ ﻣﻌﺮﺽ ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ، ﺑﺠوار ﺍﻟﻘﺒﺔ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﻳﺔ، ﺑﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ على مساحة كبيرة تضم أركانا عدة و إصدارات متنوعة.

مخزن الأحلام المؤجلة الأزهر جناح الأزهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نجم الأهلي يغادر المعسكر بعد وفاة والده وشكوك حول مشاركته أمام الزمالك

تراجع تاريخي في أسعار الذهب .. وعيار 21 الآن يسجل هذا الثمن

رسميا.. الفيفا يرفع الإيقاف عن ديانج ويمنحه فرصة المشاركة بمباراة الأهلي والزمالك

شوبير يوجه صدمة لعشاق الأهلي قبل مواجهة الزمالك

مروان عطية يودع والده إلى مثواه الأخير بمسقط رأسه في كفر الدوار.. صور

لاعب مفاجأة يقترب من تشكيل الأهلي الأساسي أمام الزمالك

قرار عاجل من وزير التعليم بشأن تظلمات الثانوية العامة 2023

هل يؤثر على القمة 126.. الأهلي يتلقى قرارا صادما من لجنة الانضباط

ترشيحاتنا

قرارات مهمة لشغل وظائف قيادية في السياحة والآثار

وزير الطاقة القطري يتوقع تصدير 40% من حجم سوق الغاز العالمي بـ2029

السيسي: مصر ستبذل كل جهد لوقف نزيف الدم في السودان.. والأزمة خلفت العديد من الخسائر

يديعوت أحرونوت: صمت إسرائيل تجاه استفزازات حزب الله سينتهي قريبا

أول تعليق من رئيس الوزراء الإثيوبي بعد لقائه بـ السيسي

مقتل 850 فردا .. بيان عاجل من الدفاع الروسية بشأن خسائر الجيش الأوكراني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل الحروب العالمية.. بيع علبة شوكولاتة مغلقة منذ عام 1902

عشبة غير متوقعة تقوي الذاكرة وتحارب الالتهابات .. اكتشفها

بعد انفصالهما للمرة الثانية.. 10 صور صادمة جمعت نسرين طافش وزوجها

هل يؤثر على القمة 126.. الأهلي يتلقى قرارا صادما من لجنة الانضباط

فيديو

كولر في ورطة.. الأهلى يتلقى صدمة قبل اللقاء والموعد الحقيقي لفتح المدرجات

مفاجأة في سعر الدولار.. والذهب يعود للصعود| ماذا يحدث؟

إمام عاشور.. شوبير يفجر مفاجأة وميدو يكشف التفاصيل| فيديوجراف

تعنيف وقسوة .. فيديو مسرب في حضانة للصغار يهز لبنان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 500 يوم على النزاع الروسي الأوكراني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ