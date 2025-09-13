الحكم على بنت مبارك بالسجن سنتين وغرامة 100 ألف جنيه

قضت محكمة الجنح الاقتصادية بالإسكندرية، برئاسة المستشار محمود حسن رئيس المحكمة، وعضوية المستشار أحمد فوزي والمستشار زياد مباشر، الحبس سنتين وغرامة 100 ألف جنيه، لمروة يسري المعروفة إعلاميا "بنت مبارك" المزعزمة في قضية سب وقذف الفنانة وفاء عامر.

وقد شهدت محكمة جنح الاقتصادية بالإسكندرية اليوم السبت، جلسة النطق بالحكم في قضية مروة يسري، المعروفة إعلاميا بـ"بنت مبارك" المزعومة، في الدعوى المقامة ضدها من الفنانة وفاء عامر، والتي تتهمها فيها بالسب والقذف عبر بث مباشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت محكمة جنــ.ــح الاقتصادية بالإسكندرية، قد قررت تأجيل محاكمة مروة يسري، المعروفة إعلاميا بـ”بنت مبارك”، في الدعوى المقامة ضدها من الفنانة وفاء عامر إلى جلسة اليوم للنطق بالحكم.

وشهدت جلسات المحاكمة مرافعات مطولة من هيئة الدفاع، التي دفعت ببطلان إجراءات القبض والتفتيش، وعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، لافتة إلى أن الشكوى افتقدت إلى الوكالة الخاصة المقررة قانونًا، وأن التوكيل المقدم ورد فيه اسم شخص آخر هو “أحمد جاد”، ما يثير شبهة حول صحة الخصومة.

كما أكد الدفاع أن استمرار حبس المتهمة احتياطيا يتعارض مع القانون، وأن التقرير الفني باطل ومجهل وخالٍ من التوقيع والختم الرسمي.

يذكر أن هذه هي الجلسة الثالثة في القضية التي أثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تقدمت الفنانة وفاء عامر ببلاغ ضد “مروة يسري” تتهمها فيه بسبها وقذفها عبر بث مباشر على تطبيق “تيك توك”.