قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزيرا خارجية مصر وناميبيا يستعرضان فرص التعاون في الطاقة والبنية التحتية والأمن الغذائي
وزيرا الخارجية والأوقاف يبحثان تعزيز التعاون لنشر قيم التسامح ومكافحة التطرف
الرئيس السيسي يتابع تطورات جهود خفض معدلات التضخم والإصلاحات الاقتصادية وتطور الدين الخارجي
الرئيس السيسي: مواصلة التنمية لتحسين حياة المواطنين وتعزيز مكانة مصر الاقتصادية
الأهلي يدعو الأعضاء للتصويت على لائحة النادي الجمعة المقبل
الرئيس السيسي يوجه بزيادة الاحتياطي النقدي وتوفير العملة الصعبة لدعم التنمية
غدًا.. آخر فرصة لتقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة بالتنسيق
قبل القمة الإسلامية.. إيران تحذر: المؤتمرات العقيمة تخدم إسرائيل
محافظ البنك المركزي: الموارد الدولارية المحلية تسجل رقمًا قياسيًا في أغسطس
استشهاد اللاعب الفلسطيني محمد رامز السلطان بعد قصف منزله
قبل افتتاحه.. مدبولي يتفقد أعمال تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف الكبير
الرئيس السيسي: زيادة احتياطي النقد الأجنبي وخفض الدين وسعر صرف مرن أولوية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الحكم على بنت مبارك بالسجن سنتين وغرامة 100 ألف جنيه

مروة يسري بنت مبارك
مروة يسري بنت مبارك
أحمد بسيوني

قضت محكمة الجنح الاقتصادية بالإسكندرية، برئاسة المستشار محمود حسن رئيس المحكمة، وعضوية المستشار أحمد فوزي والمستشار زياد مباشر، الحبس سنتين وغرامة 100 ألف جنيه، لمروة يسري المعروفة إعلاميا "بنت مبارك" المزعزمة في قضية سب وقذف الفنانة وفاء عامر.

وقد شهدت محكمة جنح الاقتصادية بالإسكندرية اليوم السبت، جلسة النطق بالحكم في قضية مروة يسري، المعروفة إعلاميا بـ"بنت مبارك" المزعومة، في الدعوى المقامة ضدها من الفنانة وفاء عامر، والتي تتهمها فيها بالسب والقذف عبر بث مباشر على مواقع التواصل الاجتماعي. 

وكانت محكمة جنــ.ــح الاقتصادية بالإسكندرية، قد قررت تأجيل محاكمة مروة يسري، المعروفة إعلاميا بـ”بنت مبارك”، في الدعوى المقامة ضدها من الفنانة وفاء عامر إلى جلسة اليوم للنطق بالحكم. 

وشهدت جلسات المحاكمة مرافعات مطولة من هيئة الدفاع، التي دفعت ببطلان إجراءات القبض والتفتيش، وعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، لافتة إلى أن الشكوى افتقدت إلى الوكالة الخاصة المقررة قانونًا، وأن التوكيل المقدم ورد فيه اسم شخص آخر هو “أحمد جاد”، ما يثير شبهة حول صحة الخصومة. 

كما أكد الدفاع أن استمرار حبس المتهمة احتياطيا يتعارض مع القانون، وأن التقرير الفني باطل ومجهل وخالٍ من التوقيع والختم الرسمي. 

يذكر أن هذه هي الجلسة الثالثة في القضية التي أثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تقدمت الفنانة وفاء عامر ببلاغ ضد “مروة يسري” تتهمها فيه بسبها وقذفها عبر بث مباشر على تطبيق “تيك توك”.

الاسكندرية الجنح الاقتصادية بنت مبارك مروة يسري وفاء عامر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تصلح بين الزوجين

سورة تصلح بين الزوجين وتمنع خراب البيوت.. أوصى بها النبي فهل تعرفها؟

متى يكشف الله ستر

متى يكشف الله ستر العبد ويفضحه في الدنيا؟.. في 3 حالات فاحذرها

أسعار الدواجن

هتوصل لـ 50 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

عملية التصويت على إعلان نيويورك

إعلان نيويورك ..ماهي الدول التي ترفض حل الدولتين ؟

ارشيفي

صفارات الإنذار تدوي أرجاء الاحتلال بعد رصد إطلاق صواريخ من اليمن

تنسيق الجامعات 2025

63.3 % العالي للحاسبات والمعلومات 75.5% للحقوق 78%للزراعة .. مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025

ارتفاع درجات الحرارة

موجة حارة .. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات القادمة

الخطيب

هاني رمزي يرشح 3 أسماء شهيرة لخلافة الخطيب في الأهلي

ترشيحاتنا

وحدة سكان البياضية

"وحدة السكان" تشارك في معرض نوادي المرأة ضمن مبادرة "حقك تنظمي" بالاقصر

صورة أرشيفية

اليوم.. ضعف المياه لمدة 20 ساعة بمدينة جرجا وبعض القرى بسوهاج

صورة أرشيفية

حرمهم من الامتحان.. طلاب تربية سوهاج يتهمون أستاذًا بالتنمر والتمييز ويُطالبون بتحقيق فوري

بالصور

دراسة تكشف: حبوب الإفطار تهدد صحة الأطفال بمخاطر خطيرة

مخاطر إفراط الأطفال في تناول حبوب الإفطار
مخاطر إفراط الأطفال في تناول حبوب الإفطار
مخاطر إفراط الأطفال في تناول حبوب الإفطار

جيهان الشماشرجي تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال

الفنانة جيهان الشماشرجي
الفنانة جيهان الشماشرجي
الفنانة جيهان الشماشرجي

استدعاء أكثر من 40 ألف سيارة في كوريا الجنوبية بسبب عيوب خطيرة

سيارات
سيارات
سيارات

إصلاح كسر مفاجئ بخط مياه الشرب الرئيسي قطر "٥٥٠ مم" بأبو حماد

اصلاح كسر مياة
اصلاح كسر مياة
اصلاح كسر مياة

فيديو

مسنة تتعرض للنصب الإلكتروني

أوهمها أنه رائد فضاء.. مسنة تتعرض لعميلة نصب إلكتروني

هدير عبدالرازق بالحجاب

التزمت واعتزلت .. هدير عبد الرازق بالحجاب لأول مرة‎

حكاية ديجافو

شيري عادل تفقد الذاكرة .. تفاصيل حكاية ديجافو من ما تراه ليس كما يبدو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

المزيد