أول تعليق من رئيس الوزراء الإثيوبي بعد لقائه بـ السيسي

علّق رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، على اللقاء الذي جمعه بالرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، في القاهرة، والذي بحثا خلاله مستجدات الأزمة السودانية وقضية سد النهضة.



وكتب ابي أحمد على "تويتر": "سعدت بلقاء الرئيس السيسي في القاهرة، لإجراء محادثات تتسم بروح التعاون في القضايا الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك".

وكان قد عبر آبي أحمد رئيس وزراء أثيوبيا عن شكره و إمتنانه لحسن استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، و كرم الضيافة، متابعاً:" كنت أرغب أن نتقابل من أجل الحديث عن أمور التنمية، ومن أجل فعل ذلك، يجب الاهتمام بالنزاعات الموجودة"

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وأضاف "آبي أحمد" خلال الجلسة الإفتتاحية لقمة دول جوار السودان، أن السودان تنزف مؤكداً أنه في عام 2020 تم الاحتفال ببداية جديدة للديمقراطية، وتلاشت هذه الفرحة.