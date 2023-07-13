عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول تعليق من رئيس الوزراء الإثيوبي بعد لقائه بـ السيسي

صدى البلد

علّق رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، على اللقاء الذي جمعه بالرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، في القاهرة، والذي بحثا خلاله مستجدات الأزمة السودانية وقضية سد النهضة.


وكتب ابي أحمد على "تويتر": "سعدت بلقاء الرئيس السيسي في القاهرة، لإجراء محادثات تتسم بروح التعاون في القضايا الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك".

السودان تنزف.. آبي أحمد يقدم الشكر لـ الرئيس السيسي

وكان قد عبر آبي أحمد رئيس وزراء أثيوبيا عن شكره و إمتنانه لحسن استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، و كرم الضيافة، متابعاً:" كنت أرغب أن نتقابل من أجل الحديث عن أمور التنمية، ومن أجل فعل ذلك، يجب الاهتمام بالنزاعات الموجودة"

 

رئيس وزراء أثيوبيا:النزاع السياسي العنيف أدى إلى خسارة مئات الأرواح

وأضاف "آبي أحمد" خلال الجلسة الإفتتاحية لقمة دول جوار السودان، أن السودان تنزف مؤكداً أنه في عام 2020 تم الاحتفال ببداية جديدة للديمقراطية، وتلاشت هذه الفرحة.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نجم الأهلي يغادر المعسكر بعد وفاة والده وشكوك حول مشاركته أمام الزمالك

تراجع تاريخي في أسعار الذهب .. وعيار 21 الآن يسجل هذا الثمن

رسميا.. الفيفا يرفع الإيقاف عن ديانج ويمنحه فرصة المشاركة بمباراة الأهلي والزمالك

مروان عطية يودع والده إلى مثواه الأخير بمسقط رأسه في كفر الدوار.. صور

شوبير يوجه صدمة لعشاق الأهلي قبل مواجهة الزمالك

قرار عاجل من وزير التعليم بشأن تظلمات الثانوية العامة 2023

لاعب مفاجأة يقترب من تشكيل الأهلي الأساسي أمام الزمالك

في غياب وسط الملعب بالكامل| ما تشكيل الأهلي أمام الزمالك بمباراة القمة؟

ترشيحاتنا

أقوى هبوط في سعر أسطورة موبايلات سامسونج S23 Ultra

قرارات مهمة لشغل وظائف قيادية في السياحة والآثار

وزير الطاقة القطري يتوقع تصدير 40% من حجم سوق الغاز العالمي بـ2029

السيسي: مصر ستبذل كل جهد لوقف نزيف الدم في السودان.. والأزمة خلفت العديد من الخسائر

يديعوت أحرونوت: صمت إسرائيل تجاه استفزازات حزب الله سينتهي قريبا

أول تعليق من رئيس الوزراء الإثيوبي بعد لقائه بـ السيسي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل الحروب العالمية.. بيع علبة شوكولاتة مغلقة منذ عام 1902

عشبة غير متوقعة تقوي الذاكرة وتحارب الالتهابات .. اكتشفها

بعد انفصالهما للمرة الثانية.. 10 صور صادمة جمعت نسرين طافش وزوجها

هل يؤثر على القمة 126.. الأهلي يتلقى قرارا صادما من لجنة الانضباط

فيديو

كولر في ورطة.. الأهلى يتلقى صدمة قبل اللقاء والموعد الحقيقي لفتح المدرجات

مفاجأة في سعر الدولار.. والذهب يعود للصعود| ماذا يحدث؟

إمام عاشور.. شوبير يفجر مفاجأة وميدو يكشف التفاصيل| فيديوجراف

تعنيف وقسوة .. فيديو مسرب في حضانة للصغار يهز لبنان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 500 يوم على النزاع الروسي الأوكراني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ