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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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التضامن: نهدف لتصحيح الأفكار الخاطئة في المجتمع عن أبناء دور الرعاية ..فيديو

مبادرة التواصل والدمج
مبادرة التواصل والدمج المجتمعي

قالت الدكتور هبة أبو العمايم مستشار وزير التضامن الإجتماعي للرقابة و التفتيش، إن مبادرة التواصل والدمج المجتمعي أخرجت أكثر من مبادرة، منها “تثقيفية، وتعليمية، ورياضية”، مؤكدة أنه يتم زيارة أبناء دور الرعاية بشكل دوري لتحقيق العدالة بينهم لكفافة الاماكن السيادية.

 التضامن:أهداف مبادرة التواصل و الدمج المجتمعي، هي زرع القيم الكبيرة في الأبناء


وأضافت "أبو العمايم" في مداخلة هاتفية عبر فضائية "dmc"، أن أهداف مبادرة التواصل و الدمج المجتمعي، هي زرع القيم الكبيرة في الأبناء، و تعديل الصورة الذهنية لهم، و كسر الحاجز النفسي داخل هؤلاء الأبناء.

التضامن: تصحيح الأفكار الخاطئة عن أبناء دور الرعاية

وأشارت مستشار وزير التضامن الإجتماعي للرقابة و التفتيش إلى، أن تصحيح الأفكار الخاطئة الموجودة لدى البعض في المجتمع عن أبناء دور الرعاية من أهم أهداف مبادرة التواصل و الدمج المجتمعي، مؤكداً أن الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي تدعم مبادرات التواصل والدمج المجتمعي بمنتهى القوة.

التضامن مبادرة التواصل و الدمج المجتمعي دور الرعاية أبناء دور الرعاية وزيرة التضامن الإجتماعى

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