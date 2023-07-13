التضامن: نهدف لتصحيح الأفكار الخاطئة في المجتمع عن أبناء دور الرعاية ..فيديو

قالت الدكتور هبة أبو العمايم مستشار وزير التضامن الإجتماعي للرقابة و التفتيش، إن مبادرة التواصل والدمج المجتمعي أخرجت أكثر من مبادرة، منها “تثقيفية، وتعليمية، ورياضية”، مؤكدة أنه يتم زيارة أبناء دور الرعاية بشكل دوري لتحقيق العدالة بينهم لكفافة الاماكن السيادية.

التضامن:أهداف مبادرة التواصل و الدمج المجتمعي، هي زرع القيم الكبيرة في الأبناء



وأضافت "أبو العمايم" في مداخلة هاتفية عبر فضائية "dmc"، أن أهداف مبادرة التواصل و الدمج المجتمعي، هي زرع القيم الكبيرة في الأبناء، و تعديل الصورة الذهنية لهم، و كسر الحاجز النفسي داخل هؤلاء الأبناء.

التضامن: تصحيح الأفكار الخاطئة عن أبناء دور الرعاية

وأشارت مستشار وزير التضامن الإجتماعي للرقابة و التفتيش إلى، أن تصحيح الأفكار الخاطئة الموجودة لدى البعض في المجتمع عن أبناء دور الرعاية من أهم أهداف مبادرة التواصل و الدمج المجتمعي، مؤكداً أن الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي تدعم مبادرات التواصل والدمج المجتمعي بمنتهى القوة.