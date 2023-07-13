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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

4 طرق مختلفة لعمل الثومية .. اختاري ما يناسبك

صدى البلد

طريقة عمل الثومية من والوصفات المطلوبة الكثير من السيدات حيث تقدم التومية بأشكال مختلفة يمكن ان تتعلمي طريقة عمل الثومية بالنشا واخريات تطلب طريقة عمل القومية بالمايونيز  واليكم عدة طرق.


طريقة عمل الثومية بالنشا  

لا تحتاج طريقة عمل الثومية الي مقادير وتكاليف كثيرة ولكنها سهلة وبسيطة واليكي سيدتي طريقة عمل الثومية بالنشا 

 

الثومية بالنشا

مقادير الثومية بالنشا

3 ملعقة كبيرة نشا

3 فص ثوم مهروس

4 ملعقة كبيرة زيت نباتي

1 ملعقة صغيرة عصير ليمون

½ كوب ماء

½ ملعقة صغيرة فلفل أسود

½ ملعقة صغيرة ملح

طريقة عمل الثومية بالنشا

ضعي النشا مع الماء على نار متوسطة مع التقليب المستمر حتى يذوب ويصبح كثيفا. ثم ارفعيه عن النار واتركيه يبرد.

ضعي الثوم في الخلاط مع عصير الليمون والملح، ثم أضيفي النشا وامزجي جيدا.

أضيفي الزيت بالتدريج مع استمرار الخلط ثم الملح والفلفل الأسود.

ضعيها في الثلاجة لمدة ساعة وقدميها باردة. 

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طريقة عمل الثومية بالمايونيز  

 

طريقة عمل الثومية بالمايونيز اكثر الطرق المطلوبة لانها تكون ذات مذاق مميز مختلف عن أي طريقة عمل الثومية التقليدي

 

 مقادير  الثومية بالمايونيز

فصين ثوم

3 علب زبادى

3 ملعقة مايونيز

طريقة التحضير

يضرب المزيج فى الخلاط ويقدم

2_  طريقة اخرى لسلطة الثوميه

المقادير

5 فص ثوم

2 كوب زبادي

ملعقة زيت زيتون

وملح

مقدارشطة

طريقة العمل

تغلي ميه وتحطي فيها الثوم وطلعيهم بعد نصف دقيقة

تجيبي الزبادي وتضيفي عليه الثوم بعد هرسه

وتضيفي عليه ملعقة زيت زيتون وملح

وشطة حسب الرغبة اذا كنى ترغبين بثومية حارة

  طريقة اخرى لسلطة الثومية

المقادير

١ بطاطس مسلوقة

١ كوب لبن

٦ فص ثوم

١٢٥ جرام مايونيز

١⁄٤ ملعقة كبيرة خل

١⁄٤ كوب زيت

ملح حسب الذوق

التحضير

1. ييتم وضع كل المقادير فى الخلاط الكهربائي ليصبح مزيج متماسك.
2. يسكب المزيج في طبق التقديم، وتقدم. بالهنا..

طريقة عمل الثومية بالبطاطس  

طريقة عمل الثومية بالبطاطس قد تكون غريبة علي البعض ولكن يوجد الكثير من السوريات تقدم الثومية بالبطاطس واليكم التفاصيل 

طريقة عمل الثومية بالبطاطس والمايونيز

المكونات

بطاطس كبيرة الحجم – 1
حاض الليمون – نصف ملعقة صغيرة
مايونيز – ملعقتان كبيرتان
ثوم – رأس (حوالى 10 فصوص)
ماء – كوبان
ملح – بحسب الرغبة
طريقة العمل
1- قشّري البطاطس وقطعيها إلى مكعبات.
2- قشري فصوص الثوم.
3- ضعي البطاطس والثوم مع الماء في قدر.
4- ضعي القدر على ناؤ هادئة واسلقي المحتوى حتى استواء البطاطس.
5- بعد الانتهاء، صفّي المزيج من الماء مع الاحتفاظ بهذا الأخير جانباً لاستعماله لاحقاً.
6- ضعي البطاطس والثوم في الخلاط الكهربائي.
7- أضيفي المايونيز والملح وحامض الليمون.
8- أخلطي المكونات جيداً لمدة دقيقتين.
9- يمكنك إضافة ماء السلق لتحديد الكثافة المطلوبة والمرغوبة.
10- إحتفظي بالخليط في الثلاجة لحين الاستخدام والتقديم.


طريقة عمل الثومية بالبيض 

المقادير
2  فص ثوم

1   بياض بيض

1    كوب زيت

عصير نصف حبة ليمون صغيرة

   ملح و فلفل أبيض   
الطريقة:
- في الخلاط الكهربائي( الميكسور) على سرعة متوسطة .

- يُضاف 2بياض البيض  مع 2 فص ثوم  وعصير نصف ليمون مع الاستمرار في الخفق حتى يُصبح الخليط ناعماً جداً.

- يُضاف الزيت تدريجياً  أثناء الخلط مع زيادة السرعة إلى عالية حتى يُصبح الخليط ذا قوام غليظ أملس مثل المايونيز.

- يُتبل الخليط بالملح والفلفل الأبيض.

 

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