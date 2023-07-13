هيكلان عظميان لديناصورين يطرحان للبيع ضمن مزاد في نيويورك.. فيديو

عرضت فضائية "يورونيوز عربي"، فيديو يرصد هيكلان عظميان لديناصورين يُطرحان للبيع ضمن مزاد في نيويورك.



وأشارت إلى أنه يُطرح في مزاد بمدينة نيويورك هيكلان عظميان لديناصورين أُعيد جمعهما، أحدهما لتيروصور، والثاني لنوع نادر من البليزوصورات، على ما أعلنت دار "سوذبيز".

أوضحت رئيسة قسم العلوم والثقافة الشعبية في "سوذبيز" كاساندرا هوتون أنّ الهيكل العظمي المُكتشَف عام 1990 في غلوسيسترشاير كان "كاملاً بنسبة 75 في المائة تقريباً"، وهي نسبة "استثنائية".

ويُطرح "نيسي" الذي سُمي تيمناً بوحش بحيرة لوك نيس الاسكتلندية الشهير وهو يشكل نوعاً نادراً من البليزوصورات، بسعر يراوح بين 600 و800 ألف دولار.

وسبق أن بيع لقاء 456 ألف يورو في باريس العام 2010 ضمن مزاد من تنظيم دار "سوذبيز". وكان آنذاك ضمن المجموعة القديمة لمتحف ألماني.

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