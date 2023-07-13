أغسطس المقبل.. هاني شاكر يحيى حفلا غنائيا ضمن فعاليات مهرجان جرش

يستعد الفنان هاني شاكر لإحياء حفل غنائى ضخم يوم 2 من شهر أغسطس القادم وذلك ضمن فعاليات مهرجان جرش والذى تبدأ فعالياته من يوم 26 يوليو وحتي 5 أغسطس.



هاني شاكر يقدم حفلته على المسرح الشمالي وذلك فى تمام الساعة الثامنة والنصف تحت عنوان ويستمر الفرح ويقدم هاني شاكر خلال الحفل مجموعة كبيرة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة بالإضافة إلى أحدث أغنياته فرق فوق الأحساس.





هاني شاكر يتعافي بعد عمليته الأخيرة

وحرص الفنان هاني شاكر على طمأنة جمهوره بعد العملية الجراحية التى خضع لها مؤخرا لاستئصال جزء من القولون.



وقال هاني شاكر فى فيديو له عبر موقع الصور الشهير انستجرام: حابب أشكر كل جمهوري وأصدقائى على اهتمامهم الكبير وحرصهم على التواصل معى للإطمئنان علي بعد العملية الأخيرة.



وأضاف شاكر: أنا الحمد الله بخير وتم العملية بنجاح كبير بعد فترة طويلة من المعاناة، حيث أنني كنت أعاني التهابات حادة فى القولون وطلب منى الأطباء الخضوع لهذه العملية منذ فترة إلا أنني كنت أرفض لإرتباطي بأعمال أخرى، إلى أن قررت أخيرا الخضوع لها والحمد الله تعافيت تماما منها.

حفل هاني شاكر فى لبنان



ويستعد المطرب هاني شاكر لإحياء حفل غنائي ضمن حفلات موسم الصيف بلبنان، وذلك مساء غد 14 من شهر يوليو الجاري.



والحفل يأتي ضمن سلسلة من الحفلات التي يقدمها هاني شاكر الفترة القادمة فى العديد من الدول منها الأردن وتونس وأمريكا وكندا.

تفاصيل مهرجان جرش

تنطلق فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته السابعة والثلاثين، التي ستقام في المدينة الأثرية في جرش، وفي مدينة عمان وبعض المحافظات، خلال الفترة ما بين 26 يوليو وحتى 5 أغسطس، تحت شعار "ويستمر الفرح".

ستشهد الساحة الرئيسية مشاركة عدد من الفرق والفنانين العرب منهم:

- الفنان أحمد شيبة من مصر

- الفنان محمد خير الجراح من سوريا

- الفنان ماجد زريقات من الأردن

- فرقة طبلة الست من مصر

- فرقة مواويل من مصر

- فرقة النفيخة من مصر

- فرقة مركز بلدي بيت جالا من فلسطين

- فرقة مقام غزة من فلسطين

- فرقة فوزي موزي للأطفال من فلسطين

- فرقة شابات السلط للفنون الشعبية

- فرقة العقبة البحرية للفنون الشعبية

- فرقة البتراء للفلكلور الشعبي

- مسرحية شوفي مافي حسين طبيشات

- فرقة مركز زها الموسيقية

- جمعية شباب الرمثا للثقافة والفنون