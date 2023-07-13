بينهم سفير السعودية والجزائر.. سلطنة عمان تعلن مغادرة 4 دبلوماسيين أراضيها



التقي بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية العماني عددًا من سفراء الدول الشقيقة والصديقة بمناسبة انتهاء مهام عملهم كسفراء معتمدين لسلطنة عُمان كل على حدة.

وبحسب صحيفة أثير العمانية فقد استقبل البوسعيدي ، كريستيان برونماير الذي انتهت مهام عمله مؤخرا كسفير لجمهورية النمسا لدى سلطنة عُمان.



وقد أعرب عن تقديره لجهود السفير في تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين، وتمنياته له بالتوفيق والنجاح.

كما استقبل بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، عبدالله بن سعود العنزي سفير المملكة العربية السعودية المعتمد لدى سلطنة عُمان، وذلك للتوديع بمناسبة انتهاء مهام عمله.



وقد أعرب عن تقديره لجهود السفير في تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين، وتمنياته له بالتوفيق والنجاح.

واستقبل كذلك ، وزير الخارجية، فيلالي غويني سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المعتمد لدى سلطنة عُمان، وذلك للتوديع بمناسبة انتهاء مهام عمله.



وقد أعرب عن تقديره لجهود السفير في تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين، وتمنياته له بالتوفيق والنجاح.

كما استقبل بدر بن حمد البوسعيدي، وزير الخارجية، توماس شنايدر سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية المعتمد لدى سلطنة عُمان، وذلك للتوديع بمناسبة انتهاء مهام عمله.



وقد أعرب عن تقديره لجهود السفير في تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين، وتمنياته له بالتوفيق والنجاح.