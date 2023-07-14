عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أسرار شيف ... أسباب نجاح وفشل الكيكة

صدى البلد

نشرت البلوجر المختصة بالطبخ ملك عبد العال  اسرار نجاح الكيك وفشلها

اولا اسرار نجاح الكيك 

1-يجب تسخين الفرن قبل بدء صنع الكيك على درجة حرارة 180c أو 350f.

2-يجب إخراج البيض والزبدة والطحين من البراد لتبقى بحرارة الغرفة.
(ملاحظة:اذا نسيتوا إخراج البيض من الثلاجة ماعليكم إلا وضعه بماء دافئ لبضع الوقت.)

3-يجب خفق المكونات باتجاه واحد.

4-لا تكثروا من استخدام البيكنج باودر في الكيك.
(ملاحظة:كثرة البيكنج باودر ينفخ الكيك بسرعة وبالتالي تهبط لذلك يجب الالتزام بالمعايير بدقة.)

5-يجب الإلتزام بمكونات الكيك دون زيادة او نقصان.

6-يجب نخل الدقيق والبيكنج باودر ليصبح خليط الكيك ناعما.

7-إستبدلوا ملعقتين كبيرتين من الدقيق بملعقتين من نشاء الذرة.
(ملاحظة:النشاء يجعل الكيكة خفيفة وهشة واسفنجية.)

8-استخدموا صينية طويلة الحافة.

9-دائما عند خبز اي كيكة ضعوها في الرف الوسط في الفرن.

10-لا تكثروا من خفق الكيك.

11-عدم فتح الفرن إلا بعد نصف ساعة.

12-عند الإنتهاء من خبز الكيك أطفؤا الفرن وإتركوا الكيك في الفرن لمدة 5دقائق لكي لا يهبط الكيك.

 أسباب فشل الكيك

1-كثرة الطحين في الكيك يجعل الكيكة جافة وضعيفة.

2-لون الكيك باهتا وهذا بسبب الحرارة المنخفضة. .

3-الكيكة سميكة وثقيلة بسبب إكثار الخفق وارتفاع الحرارة وكثرة السوائل. .

4-الكيكة فيها حبيبات بعد خبزها بسبب انخفاض الحرارة وعدم إحسان الخفق

5-تفتت الكيك بسبب إكثار السكر او الزيت او الزبدة في محتوياتها .

6- الكيكة قاسية لأن القالب صغير لا يتسع الخليط.

7-هبوط الكيك في المنتصف بسبب فتح الفرن قبل نصف ساعة او ارتفاع الحرارة. 
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رغم الفوز الكبير.. قرار عاجل بمعاقبة نجم الأهلي

بعد فوز الأهلي.. أكرم توفيق يثير غضب جمهور الزمالك بهذا التصرف

ما حدث يهدم بايرن ميونخ |تعليق صادم من ميدو عقب رباعية الأهلي أمام الزمالك

شاهد.. خناقة شوارع بين جماهير الأهلي والزمالك في القمة 126

فرج عامر يكشف عن أول صفقتين سوبر لـ الأهلي

خالد الغندور يطرح سؤالا بعد رباعية الأهلي بالزمالك

تعليق ساخر من أحمد موسى بعد فوز الأهلي على الزمالك

تعليق ناري من حسن المستكاوي على خطة كولر وأداء لاعبي الأهلي

ترشيحاتنا

حسام البدري: "إمام عاشور" مكسب كبير للأهلي

تصرف مفاجىء من شيكابالا مع الشناوي عقب رباعية الأهلي أمام الزمالك

هل يجوز تقديم بيان جمركي عن البضائع المعفاة من الضريبة الجمركية ؟ .. القانون يجيب

ذكر لو قلته 7 مرات يوميا حرم الله جسدك على النار وأدخلك الجنة

ميدو يطالب أوسوريو بقرار صارم ويفجر مفاجأة عن مستحقات لاعبي الزمالك

جهاد جريشة : الأهلي استحق ركلة جزاء أمام الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فاروق الباز من رموز بلدنا وحب الأوطان من الإيمان بثقافة الدقهلية|صور

بأكثر من نصف مليون جنيه .. شاهد إطلالات بلقيس فتحي في كليب ألف روح

عادة يومية تسبب تهتك نسيج الرئة للشباب

برقم خيالي| ليفربول يحدد سعر بيع نجم الفريق.. والقرار بعد 48 ساعة

فيديو

بعد إتمام الصفقة .. كم يدفع الأهلي لـ الزمالك في صفقة إمام عاشور/ فيديو جراف

القمة 126 السهل الممتنع.. مروان خارج معسكر الأهلي وموقف ديانج و7 رسائل من أوسوريو

زلزال مدمر وتسونامي هائل يهدد 25 مليون شخص| ماذا يحدث؟.. فيديو

موجة حارة غير مسبوقة تضرب هذه الدول |تحذير من ظاهرة النينو.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 500 يوم على النزاع الروسي الأوكراني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ