أسرار شيف ... أسباب نجاح وفشل الكيكة

نشرت البلوجر المختصة بالطبخ ملك عبد العال اسرار نجاح الكيك وفشلها

اولا اسرار نجاح الكيك

1-يجب تسخين الفرن قبل بدء صنع الكيك على درجة حرارة 180c أو 350f.

2-يجب إخراج البيض والزبدة والطحين من البراد لتبقى بحرارة الغرفة.

(ملاحظة:اذا نسيتوا إخراج البيض من الثلاجة ماعليكم إلا وضعه بماء دافئ لبضع الوقت.)

3-يجب خفق المكونات باتجاه واحد.

4-لا تكثروا من استخدام البيكنج باودر في الكيك.

(ملاحظة:كثرة البيكنج باودر ينفخ الكيك بسرعة وبالتالي تهبط لذلك يجب الالتزام بالمعايير بدقة.)

5-يجب الإلتزام بمكونات الكيك دون زيادة او نقصان.

6-يجب نخل الدقيق والبيكنج باودر ليصبح خليط الكيك ناعما.

7-إستبدلوا ملعقتين كبيرتين من الدقيق بملعقتين من نشاء الذرة.

(ملاحظة:النشاء يجعل الكيكة خفيفة وهشة واسفنجية.)

8-استخدموا صينية طويلة الحافة.



9-دائما عند خبز اي كيكة ضعوها في الرف الوسط في الفرن.

10-لا تكثروا من خفق الكيك.

11-عدم فتح الفرن إلا بعد نصف ساعة.

12-عند الإنتهاء من خبز الكيك أطفؤا الفرن وإتركوا الكيك في الفرن لمدة 5دقائق لكي لا يهبط الكيك.



أسباب فشل الكيك

1-كثرة الطحين في الكيك يجعل الكيكة جافة وضعيفة.

2-لون الكيك باهتا وهذا بسبب الحرارة المنخفضة. .

3-الكيكة سميكة وثقيلة بسبب إكثار الخفق وارتفاع الحرارة وكثرة السوائل. .

4-الكيكة فيها حبيبات بعد خبزها بسبب انخفاض الحرارة وعدم إحسان الخفق

5-تفتت الكيك بسبب إكثار السكر او الزيت او الزبدة في محتوياتها .

6- الكيكة قاسية لأن القالب صغير لا يتسع الخليط.

7-هبوط الكيك في المنتصف بسبب فتح الفرن قبل نصف ساعة او ارتفاع الحرارة.

