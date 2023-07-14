أسرار شيف ... أسباب نجاح وفشل الكيكة

نشرت البلوجر المختصة بالطبخ ملك عبد العال اسرار نجاح الكيك وفشلها
اولا اسرار نجاح الكيك
1-يجب تسخين الفرن قبل بدء صنع الكيك على درجة حرارة 180c أو 350f.
2-يجب إخراج البيض والزبدة والطحين من البراد لتبقى بحرارة الغرفة.
(ملاحظة:اذا نسيتوا إخراج البيض من الثلاجة ماعليكم إلا وضعه بماء دافئ لبضع الوقت.)
3-يجب خفق المكونات باتجاه واحد.
4-لا تكثروا من استخدام البيكنج باودر في الكيك.
(ملاحظة:كثرة البيكنج باودر ينفخ الكيك بسرعة وبالتالي تهبط لذلك يجب الالتزام بالمعايير بدقة.)
5-يجب الإلتزام بمكونات الكيك دون زيادة او نقصان.
6-يجب نخل الدقيق والبيكنج باودر ليصبح خليط الكيك ناعما.
7-إستبدلوا ملعقتين كبيرتين من الدقيق بملعقتين من نشاء الذرة.
(ملاحظة:النشاء يجعل الكيكة خفيفة وهشة واسفنجية.)
8-استخدموا صينية طويلة الحافة.
9-دائما عند خبز اي كيكة ضعوها في الرف الوسط في الفرن.
10-لا تكثروا من خفق الكيك.
11-عدم فتح الفرن إلا بعد نصف ساعة.
12-عند الإنتهاء من خبز الكيك أطفؤا الفرن وإتركوا الكيك في الفرن لمدة 5دقائق لكي لا يهبط الكيك.
أسباب فشل الكيك
1-كثرة الطحين في الكيك يجعل الكيكة جافة وضعيفة.
2-لون الكيك باهتا وهذا بسبب الحرارة المنخفضة. .
3-الكيكة سميكة وثقيلة بسبب إكثار الخفق وارتفاع الحرارة وكثرة السوائل. .
4-الكيكة فيها حبيبات بعد خبزها بسبب انخفاض الحرارة وعدم إحسان الخفق
5-تفتت الكيك بسبب إكثار السكر او الزيت او الزبدة في محتوياتها .
6- الكيكة قاسية لأن القالب صغير لا يتسع الخليط.
7-هبوط الكيك في المنتصف بسبب فتح الفرن قبل نصف ساعة او ارتفاع الحرارة.