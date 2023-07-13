محافظ بني سويف: إزالة 96 تعديا ضمن الموجة الـ 21

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،سير العمل في حملات المرحلة الثالثة من الموجة الـــ 21 لإزالة التعديات،الجاري تنفيذها تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة ،من خلال إزالة كافة صور التعديات،في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.



جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير الإدارة العامة لأملاك الدولة،والذي تضمن الإشارة إلى أنه قد تم"أمس"إزالة 13حالة تعد على مساحة 16 قيراط أرض زراعية،ليصل إجمالي ما تم إزالته إلى 96 حالة تعد منها ( 73 حالة تعدي مباني على مساحة 9297 متر+ 23 حالة زراعة على مساحة فدان).

تجدر الإشارة إلى أن الموجة الحالية"21" من حملات الإزالة،قد بدأت بالمرحلة الأولى في الفترة من 29 أبريل الماضي إلى 19 مايو 2023، وبلغ إجمالي ما تم إزالته خلالها 402 حالة تعد "مبان وزراعة"، واستكملت بالمرحلة الثانية في الفترة من 27 مايو 2023 وحتى 16 يونيو الماضي،وتم خلالها إزالة 375 حالة تعد،وتختتم بالمرحلة الثالثة التي بدأت السبت الماضي 8 يوليو وتستمر حتى 28 من نفس الشهر



