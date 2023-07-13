لا يقتصر على الملابس.. متحدث التموين: الأوكازيون الصيفي يضم كل الأنشطة التجارية

أكد المتحدث الرسمي لدى وزارة التموين والتجارة الداخلية ومعاون الوزير أحمد ‏كمال ان الهدف من انطلاق الأوكازيون الصيفي هو تنشيط التجارة الداخلية ‏وزيادة القوة الشرائية للمواطنين بعدد التخفيضات التي توجد ‏على السلع.

وقال معاون وزير التموين لـ صدى البلد أن الأوكازيون لا يقتصر فقط على الملابس ‏بل كل الأنشطة التجارية التي تهم الاسرة المصرية من ‏مصنوعات جلدية وأدوات منزلية ايضاً.

وطالب المتحدث ‏الرسمي معاون وزير التموين أحمد كمال المحال ‏التجارية التجار الراغبين في المشاركة في الأوكازيون ضرورة التقدم بطلب لمديرية التموين التابعة لهم ‏للدخول في موسم التصفية ومن المتوقع ان يصل عدد المحال ‏التجارية المشاركة فى الأوكازيون الى 4 آلاف محل تجاري.

أصدر الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية قرارا ‏وزاريا يقضي ببدء التصفية الموسمية الثانية "الأوكازيون الصيفي" ‏في 7/8/2023 ،وقضى القرار الصادر الدكتور ‏علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن المدة المحددة للأوكازيون شهر ‏على أن يكون لكل محل أسبوعين كما نص القرار أيضا ضرورة ‏حصول المحال التي سوف تشارك على موافقة مديريات التموين ‏الواقع فيها محالهم التجارية والإعلان عن ‫ثمن السلع المعروضة ‏للبيع في التصفية مقترن به بيان الثمن الفعلي الذي كانت تباع به ‏السلع خلال الشهر السابق على التصفية.