الأردن يشيد بالدور المصري في حل الأزمة السودانية

عبرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الاردنية عن ترحيبها بالبيان الختامي الصادر عن قمة دول جوار السودان، التي عقدت الخميس في القاهرة، والذي ألقاه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وأكد على أهمية الحفاظ على الدولة السودانية ومقدراتها ومؤسساتها ومنع تفككها، والاحترام الكامل لسيادة ووحدة السودان وسلامة أراضيه وعدم التدخل في شؤونه الداخلية.

وشددت الوزارة الاردنية في بيان لها علي دعم المملكة لكافة الجهود المستهدفة حل الأزمة السودانية، مشيدةً بجهود جمهورية مصر العربية في التنظيم والإعداد لهذه القمة.

كما أعربت الخارجية الأردنية عن أملها بأن تثمر هذه الجهود في حل الأزمة السودانية، ووقف القتال، وتعزيز الأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي في السودان، وبما يلبي طموحات وتطلعات الشعب السوداني.