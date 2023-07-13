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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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جهود مصرية لحل الأزمة السودانية واستقبال الوافدين من السودان

مصر والسودان
مصر والسودان

عرضت قناة "اكسترا نيوز"، تقريرا بعنوان "جهود مصرية متواصلة لحل الأزمة السودانية واستقبال الوافدين من السودان"، حيث تتعامل الدولة المصرية مع الأزمة السودانية بإيجابية منذ اندلاعها من خلال الانفتاح على أطراف الأزمة كافة والتواصل مع الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية للوصول إلى رؤية موحدة إزاء حل الأزمة. 

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وأوضح التقرير أن مصر لم تدخر جهدا لدعم الشعب السوداني الشقيق إنسانيا في مواجهة الأوضاع الراهنة وفتحت أبوابها لاستقبال الوافدين السودانيين. 

وتابع التقرير أن مصر وفرت  موارد ضخمة لضمان تشغيل المعابر الحدودية دائما لاستقبال الأعداد غير المسبوقة من الفارين من الصراع وتقديم المساعدات الغذائية والطبية والنفسية لهم، كما قدمت مصر نحو 300 طن مساعدات طبية وغذائية عاجلة مع تسهيل إجلاء نحو 10 آلاف أجنبي من العاملين بالبعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية. 

 

وأكمل التقرير أن مصر استقبلت أكثر من 250 ألف مواطن سوداني وافتتحت مصر بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمية التابع للأمم المتحدة ممرا إنسانيا بين أسوان ووادي حلفا في السودان لتلبية الاحتياجات العاجلة للأشخاص المتضررين من الصراع. 

ولفت التقرير إلى إشادة المنظمات الحقوقية والأمم المتحدة بطريقة التعامل المصرية مع الوافدين من السودان حيث وجه المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الشكرَ لمصر وشعبها على استقبال آلاف الوافدين إلى أراضيها.

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