قائمة أسعار منتهية | تحرير 20 مخالفة لمنشآت في مصايف الإسكندرية

شنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بمحافظة الإسكندرية، حملات مكبرة للرقابة على المنشآت للتأكد من ضبط الأسعار وعدم استغلال المواطنين، خلال اليومين الماضيين بنطاق الأحياء (المنتزه أول - المنتزه ثان - شرق - وسط).

أسفرت الحملات عن عدد ( 20 ) منشأة حققت مخالفة وجود قائمة أسعار منتهية و تم ترك إخطار للمدير المسئول للحضور الي مقر الإدارة غدا رفقة أوراق المنشأة لتجديد قائمة الأسعار المنتهية كإجراء أولى وفى حالة عدم الإلتزام يتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المنشأة، ومنشأة غير ملتزمة بإعتماد قائمة الأسعار وقد تم إستدعاء مسئول المنشأة للحضور غدا لمقر الإدارة لإستكمال الإجراءات القانونية لتجديد وإعتماد قائمة الأسعار الخاصة به وتم التنيه بعدم التخلف للأهمية.



كما أسفرت عن عدد ( 3 ) منشآت تبيع بأسعار أزيد من القائمة المعتمدة من الإدارة العامة للسياحة وتم إخطار المدير المسئول للحضور لمقر الإدارة غدا لتجديد قائمة الأسعار وفى حالة عدم الإلتزام يتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المنشأة، وعدد ( 5 ) منشآت بها إيصال تجديد أسعار وتم التنبيه للحضور للإدارة لإستلام قائمة الأسعار بعد اعتمادها، وعدد ( 2 ) منشأة بالتفتيش تبين الإغلاق نهائيا.

وتؤكد الإدارة المركزية للسياحة والمصايف أن الإدارة جاهزة لتلقي شكاوى المواطنين وإستفساراتهم علي الأرقام التالية:

٠١٢٧٠٧٤٦٤٩٠ - ٠١٢٨٩٢٥٢٦٦٨

٠١١١٩٥٥٥٩٤٦ - ٠١٥٠١٢٩٧٨٨٨

أو عبر بريد الصفحة الرسمية

https://www.fb.com/Alexandria.tourism1

أو من خلال موقع الإدارة المركزية للسياحة و المصايف ww.catr.gov.eg .

يأتي ذلك بناء على تكليفات محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتكثيف الحملات، وتعليمات الدكتور محمد عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، بتكثيف الحملات الرقابية بشوارع الإسكندرية.