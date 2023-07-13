عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

جهود علماء العرب والمسلمين | على طاولة علوم أزهر أسيوط

عميد كلية العلوم
عميد كلية العلوم

تنظم كلية العلوم بنين جامعة الأزهر بأسيوط المؤتمر الدولي السادس للآفاق الجديدة في العلوم الأساسية والتطبيقية  (ICNHBAS 2023) الذي سيعقد خلال الفترة من 22-25 من سبتمبر 2023م في مدينة الغردقة؛ صرح بذلك الدكتور علاء جاد الكريم محمود عثمان، عميد الكلية رئيس المؤتمر.

المؤتمر الدولي السادس

وأشار إلى أن المؤتمر يقام برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، واللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، وفضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، والدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس الجامعة لشئون الوجه القبلي بأسيوط، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

يأتي ذلك في إطار نشاطها العلمي الكبير الذي تحرص عليه دائمًا دعمًا لأهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030م.

وأوضح عميد كلية العلوم أن المؤتمر يعد من أهم المؤتمرات الدولية الرائدة التي تعقد داخل جمهورية مصر العربية لتقديم البحوث الأساسية والجديدة في مجالات العلوم الأساسية والتطبيقية، مشيرًا إلى أن المؤتمر يهدف إلى تعزيز الشراكة بين جامعة الأزهر ومختلف الجامعات والمراكز البحثية (كجهات علمية) والجهات الصناعية والاستثمارية (كجهات تمويل) من داخل مصر وخارجها؛ وذلك لتحقيق الاستفادة القصوى للموارد البشرية في هذه الجهات، مشيرا إلى أنه من خلال رؤية الكلية ورسالتها فقد حقق المؤتمر على مدار خمس دورات متتالية نجاحات متميزة من حيث عدد المشاركين والدول الأجنبية والعربية التي شاركت  في جلسات المؤتمر العلمية، كما شملت النجاحات السابقة للمؤتمر قوة الأوراق البحثية التي عرضت ونوقشت بالمؤتمر، لافتا إلى أن المؤتمر يسعى خلال دورته الحالية إلى تأكيد هذه النجاحات، وتأكيد مكانته وسط المؤتمرات محليا وإقليميا ودوليا، والذي ظهر بقوة فى عدد الباحثين الذين تسابقوا للاشتراك في المؤتمر رغم الظروف الاقتصادية التى يمر بها العالم؛ فقد سجل المؤتمر في دورته الحالية حتى الآن وقبل شهرين من انطلاقه مشاركة أكثر من 200 باحث يمثلون أحدث الاتجاهات البحثية فى مجال العلوم الأساسية والتطبيقية حول العالم.

1500 دارس | انطلاق اختبارات تحديد المستوى برواقي القرآن والطفل بالأزهر السبت

قدم روشتة لعلاجه.. الأزهر للفتوى يناقش مخاطر «الرُّهاب الاجتماعي»

مضيفًا أن المؤتمر يقدم من خلال هذه البحوث رؤية تطويرية لدور المؤسسات العلمية في تفعيل مسيرة البحث العلمي؛ كونه القاطرة الحقيقية للتنمية الشاملة من خلال عرض التطورات وتقديم الحلول والمقترحات – محتكمين إلى الباحثين وتصوراتهم في تطوير هذه الرؤية وتحليلها وترجمتها إلى واقع ملموس.

وأعلن عميد كلية العلوم أن المؤتمر تضمن عديدًا من المحاور التي تضمنت:  الرياضيات وتطبيقاتها، والاتجاهات الحديثة للفيزياء وتطبيقاتها، والاتجاهات الحديثة للكيمياء وتأثيرها على الحياة، والأبحاث المتقدمة في علوم النبات والميكروبيولوجي، بجانب علوم الأرض،  وأبحاث علم الحيوان الأساسية والتطبيقية، والعلوم البيئية والزراعية.

مشيرًا إلى أن المؤتمر يتميز هذا العام بإضافة محور جديد لأول مرة وهو محور دور العلماء العرب والمسلمين في العلوم الأساسية خاصة في ظل مشاركة باحثين أجانب من مختلف دول العالم، بجانب تنظيم ورش عمل على هامش المؤتمر تتناول التنمية المستدامة والتغيرات المناخية، وإعادة التدوير وغيرها من الورش، مضيفًا أنه يسعى إلى مراجعة أولويات البحث العلمي؛ دعما لجهود الدولة المصرية، والإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الإستراتيجية في مختلف مجالات التنمية بشكل عام وفي الابتكار والمعرفة والبحث العلمي على وجه الخصوص.

كما يستضيف المؤتمر العديد من المتحدثين الرئيسيين من العلماء البارزين من جميع أنحاء العالم؛ للتفاعل مع الخبراء في مجالاتهم ولتعزيز التعاون متعدد التخصصات؛ بهدف مواجهة تحديات العلوم الحديثة والتكنولوجيا والمجتمع، ويروج المؤتمر لتبادل الأفكار الجديدة  والمبتكرة بين المشاركين وجهًا لوجه؛ تعظيمًا للاستفادة العلمية وإيجاد شركاء عالميين للتعاون في المستقبل.

الأزهر كلية العلوم جامعة الأزهر المؤتمر الدولي السادس الدكتور علاء جاد الكريم الاتجاهات الحديثة للفيزياء الميكروبيولوجى علوم الأرض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حريق محدود فى ستاد القاهرة قبل انطلاق مباراة الأهلي والزمالك

نجم الأهلي يغادر المعسكر بعد وفاة والده وشكوك حول مشاركته أمام الزمالك

أتمنى من اتحاد الكرة| تعليق مثير لـ خالد الغندور عن رفع إيقاف ديانج

عدل ربنا .. تعليق مثير من ميدو على مباراة الأهلي والزمالك الليلة

شوبير يوجه صدمة لعشاق الأهلي قبل مواجهة الزمالك

يهدد 25 مليون شخص.. زلزال مدمر وتسونامي هائل على أعتاب تركيا

بناء على طلب اللاعب.. مروان عطية يريد العودة للمشاركة بمباراة القمة

وفاة مدير فني سابق لـ نادٍ شهير

موضوعات متعلقة

1500 دارس | انطلاق اختبارات تحديد المستوى برواقي القرآن والطفل بالأزهر السبت

قدم روشتة لعلاجه.. الأزهر للفتوى يناقش مخاطر «الرُّهاب الاجتماعي»

«بَيْتُ الزُّكاةِ والصَّدَقاتِ الْمِصْرِيَّ» يوزع 4 أطنان مواد غذائية وملابس للأيتام والمسنين

البحوث الإسلامية: مشاركة الأزهر في معرض الإسكندرية للكتاب تستهدف إرساء السلام المجتمعي

انطلاق الدورة التدريبية الرابعة في "فن الإلقاء الإذاعي" بمقر منظمة خريجي الأزهر

مستشار مفتي الجمهورية: المتطرفون يشوهون الإسلام ويهدمون القيم الإنسانية المشتركة

اليوم.. جناح الأزهر بمعرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب يفتح أبوابه للجمهور

«البحوث الإسلامية» يعلن إطلاق مسابقة «بنت الأزهر الوافدة» بالتعاون مع مدن البعوث

ترشيحاتنا

نهاية الأخضر.. أكبر وكالة تصنيف ائتماني تفجر مفاجأة مدوية بشأن مصير الدولار

الدرجات حلوة.. وزير التعليم يتفقد مركز تصحيح امتحانات الثانوية العامة

مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك مباشر الآن في قمة الدوري

كهربا يقود الهجوم |إبراهيم فايق ينفرد بتشكيل الأهلي أمام الزمالك

مصر رمانة ميزان المنطقة| القاهرة تقود دول الجوار نحو حل النزاع السوداني.. تدخل عاجل لعودة الاستقرار إلى الخرطوم

مؤشرات نتيجة الثانوية العامة 2023 | نسبة النجاح في العربي تتجاوز 90%

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحظة بلحظة| مباراة الأهلي والزمالك اليوم بالقمة 126.. مفاجآت غير متوقعة

معرض لأزمة قلبية.. أسباب تمنعك من مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك

اصنع مشروبا رياضيا في المنزل بهذه الطريقة السهلة

قدّام لجنة الامتحان| خطوبة طالبين ثانوية عامة تثير جدلا على السوشيال ..شاهد

فيديو

موجة حارة غير مسبوقة تضرب هذه الدول |تحذير من ظاهرة النينو.. فيديو

بعد وفاة والده| هل يشارك مروان عطية بـ مباراة القمة .. فيديو

مبيصومش وحرمني من ثواب رمضان.. زوجة حسن شاكوش تفضحه وتكشف سر انفصالها

مؤشرات مبشرة.. الموعد النهائي لظهور نتيجة الثانوية العامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 500 يوم على النزاع الروسي الأوكراني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ