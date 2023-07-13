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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد البوست الغامض .. محمد فؤاد يعلن دعمه لـ100 يوم صحة

فؤاد
فؤاد

أعلن الفنان محمد فؤاد دعمه  لحملة 100 يوم صحة التابعة لوزارة الصحة والإسكان، بأغنية جديدة بعنوان من أول يوم.

ونشر فؤاد فيديو له من كواليس تسجيل الأغنية معلنا عن تنفيذها داخل الاستديو الخاص به قائلا: هتسمعوا حاجة حلوة إن شاء الله.
 

بوست وزارة الصحة

واثار بوست عبر صفحة المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان ، عن الفنان  محمد فؤاد  تساؤلات العديد من متابعي الصفحة. 

ونشرت الصفحة الرسمية ل المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان صورة للفنان محمد فؤاد وكتب تعليقا فوقها نصه «شكرًا للفنان محمد فؤاد» ، دون التطرق الي اي تفاصيل أخري.

 

محمد فؤاد يعود للسينما 

يعود الفنان محمد فؤاد إلى السينما من خلال فيلم بعنوان “قلب فى نيويورك” وذلك بعد غياب عن السينما لمدة 18 عامًا. 

وقال محمد فؤاد على هامش حفل الأخير فى جدة : “معالي المستشار تركي آل الشيخ أبدى نيته أنه هيعملي أكبر فيلم سينمائي، إحنا عملنا فيلم سينمائي وهو “إسماعيلية رايح جاي”، وفتح السينما لكل جيل، والفيلم اللي اتفقنا عليه اسمه في قلب نيويورك”. 

 

 

وكان آخر أعمال محمد فؤاد فى السينما فيلم “غاوى حب” والذى عرض فى عام 2005 وشاركه البطولة فيه حلا شيحة ورامز جلال. 

محمد فؤاد 

وأحيا الفنان محمد فؤاد، حفلاً جماهيريًا ضخمًا في جدة بالمملكة العربية السعودية وسط حضور محبينه من الوطن العربي.

وقدّم محمد فؤاد، خلال الحفل مجموعة كبيرة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة ومنها أغنية الحب الحقيقي وفاكرك يا ناسيني وطمني عليك وحبيبي يا وأنا لو حبيبك وساعات بشتاق ومعقول وخدني الحنين.

وقال محمد فؤاد، على هامش المؤتمر الصحفي للحفل: السعودية أرض الطهارة، بلد عزيزة على كل عربي وكل مسلم، واللي مبيحبش السعودية في قلبه مرض .. أنتم الشمعة المضيئة اللي بنمشي وراها لحد لقاء ربنا".

كما وجّه رسالة للشعب المصري قائلاً: "الشعب المصري عملني وخلاني نجم وصاحب فضل علينا كلنا وعمل نجوم كتير".

 

محمد فؤاد الفنان محمد فؤاد من أول يوم 100 مليون صحة

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