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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قطان: السعودية حريصة على الاستثمار في القارة الإفريقية

احمد قطان
احمد قطان

أكد المستشار بالديوان الملكي السعودي أحمد قطان، حرص ورؤية قيادة المملكة في التواصل والتعاون مع جميع الدول الشقيقة والصديقة في القارة الإفريقية.

وبين خلال كلمته في الاجتماع الوزاري للمجلس التنفيذي لوزراء خارجية دول الاتحاد الإفريقي بالعاصمة الكينية نيروبي، أن المملكة تنظر بعين الاعتبار إلى أهمية المجلس في تحقيق الشراكة السعودية الإفريقية المثمرة.

 

ولفت إلى أن هذا الاجتماع ترجمة للتعاون المثمر بين المملكة وإفريقيا وعلى وجه الخصوص للدعم المعلن من قبل القيادات الإفريقية لاستضافة المملكة معرض إكسبو 2030، وللشراكة المهمة التي ستسهم في إنجاح القمتين السعودية الإفريقية الأولى والعربية الإفريقية الخامسة التي ستستضيفهما المملكة خلال العام الجاري.

ونبه الي رغبة المملكة العمل مع كل الدول الإفريقية خلال الحقبة الزمنية القادمة لتحقيق أهداف التنمية فيها، والاستثمار في القارة الإفريقية، وذلك من خلال رؤية 2030.

وذكر أيضا  أن التصويت القادم في الجمعية العامة في المكتب الدولي للمعارض في باريس نوفمبر 2023م سيكون أول خطوة نحو تحقيق منجزات واستشراف المستقبل المشرق الهادف لتحقيق تطلعات الشعوب والرؤية المشتركة في التنمية والازدهار.

وبين أن الصوت الإفريقي الداعم للمملكة سيكون حجر الأساس لتحقيق نقلة نوعية لمفاهيم جديدة لقوى التنمية الحقيقية السعودية الإفريقية، مؤملاً أن تكون كل الأصوات الإفريقية صوتاً واحداً داعماً لترشح المملكة لاستضافة معرض إكسبو 2030 في الرياض. 

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