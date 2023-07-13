فشل الهجوم الأوكراني المضاد.. الكشف عن مفاجآت مدوية بشأن الحرب

قال الصحفي الأمريكي المخضرم، سيمور هيرش، إن الهجوم المضاد للقوات الأوكرانية يسير بشكل سيء، ويمكن للقراء اليقظين للصحف الأمريكية أن يخمنوا ذلك، لأن التقارير عنه اختفت من الصفحات الأولى.

وكتب هيرش، في تقرير له على منصة “سوبستاك:" قد يخمن القراء اليقظون لصحفتي واشنطن بوست ونيويورك تايمز أن الهجوم المضاد الحالي في أوكرانيا يسير بشكل سيء، لأنه في الأسابيع الأخيرة اختفت المواد المتعلقة بنجاحاتها أو غيابها في الغالب من الصفحات الأولى للمنشورات".

وفي وقت سابق من اليوم، قال هيرش، نقلاً عن مسؤول أمريكي، إن الجيش الروسي سيتعامل بسهولة مع القوات الأوكرانية ويشن هجومه المضاد الخاص، على الأرجح في أغسطس.

وقال هيرش، نقلا عن مسؤول أمريكي طلب عدم الكشف عن هويته: “ستواجه كييف المشكلة الحقيقية في الصيف، ربما في أغسطس، عندما يتعامل الجيش الروسي بسهولة مع هجوم مضاد ويشن هجومه الضخم”.

وأضاف: “ليس معروفًا كيف ستتطور الأحداث أكثر، لأن الولايات المتحدة دفعت نفسها إلى الزاوية من خلال دعوة الناتو للرد على تصرفات القوات المسلحة”.

وأوضح أن دول حلف شمال الأطلسي “الناتو”، لا تعرف الكثير عن موقف القوات الروسية في أوكرانيا.