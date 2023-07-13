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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

قصر البارون يحتفل بعيد الميلاد الثالث لافتتاحه بمعرض فني

معرض قصر البارون
معرض قصر البارون إمبان

في إطار الاحتفال بمرور ثلاثة أعوام على إعادة افتتاحه، نظم قصر البارون إمبان بحي مصر الجديدة فعالية تحت عنوان " بعيون عالمية ".

ومن جانبها أوضحت د. بسمة سليم المشرف على قصر البارون امبان، ان الفعالية تضمنت معرضا فنيا لمجموعة متميزة من الأعمال الفنية التي تصور قصر البارون برؤى مختلفة،  وفقرة موسيقية بالتعاون مع المركز الثقافي الهندي.

و على مدار أيام المعرض سوف يتم تنظيم مجموعة من الورش لتعليم الأطفال الأساليب المختلفة للمدارس   الفنية المتعددة كالتكعيبية والكلاسيكية وغيرها وكيفية تطبيقها في رسم المباني التاريخية كقصر البارون.

افتتح المعرض الدكتورة رشا كمال مدير عام إدارة التنمية الثقافية والتواصل المجتمعي بمكتب وزير السياحة والآثار والدكتور ياسر منجي الناقد والمؤرخ الفني. وسوف يستمر المعرض حتى 20 يوليو 2023.
 

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قصر البارون إمبان قصر البارون إمبان بحي مصر الجديدة قصر البارون البارون إمبان التنمية الثقافية الدكتورة رشا كمال

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