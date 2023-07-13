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بين الناس

مياه القاهرة: محطة روض الفرج تجتاز مراجعات تجديد شهادة التنمية الفنية المستدامة TSM

صدى البلد

صرح المهندس مصطفى الشيمى - رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالقاهرة أن محطة مياه روض الفرج احد اكبر محطات انتاج المياه التابعة للشركة قد اجتازت بنجاح  اليوم كافة المراجعات الفنية لتجديد شهادة اعتماد التنمية الفنية المستدامة TSM للمرة الثالثة على التوالى، وأكد أن شركة مياه الشرب بالقاهرة لا تدخر أى جهد فى تزويد محطاتها بكافة عناصر تحقيق الجودة الفنية لضمان إنتاج مياه شرب عالية الجودة تتماشى مع المعايير والمواصفات القياسية لوزارة الصحة المصرية، كما اوضح ان شركة مياه الشرب بالقاهرة لديها خطة طموحة لاعتماد كافة مواقعها والحصول على شهادات الجودة والاعتماد فى كافة مجالات وقطاعات الشركة تحقيقاً لمعايير الجودة الشاملة.

 

وجدير بالذكر أن محطة مياه روض الفرج اقدم وأعرق محطات إنتاج المياه التابعة للشركة  حيث دخلت الخدمة عام  ١٩٠٣م وتبلغ مساحة منشآت المحطة ٢٥فدانا وتبلغ طاقتها التصميمية ٨٥٠ ألف متر مكعب/ يوم ، حيث يبلغ عدد المستفيدين من فى خدمات المحطة ما يقرب من ٤ مليون نسمة بمناطق السيدة زينب و الاباجية وتلال زينهم و شبرا والخلفاوى والدراسة وبولاق ابو العلا والسيدة عائشة و رمسيس والاوبرا والعباسية والزاوية الحمراء والسبتية.

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