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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن.. حنان مطاوع تطمئن الجمهور بعد وعكتها الصحية ورد فعل صادم لابنة محمد رمضان بعد صورة الحضن

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

نشر قسم الفن عددا من الأخبار المحلية والعالمية الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية.

 

أغسطس المقبل.. هاني شاكر يحيى حفلا غنائيا ضمن فعاليات مهرجان جرش

 

يستعد الفنان هاني شاكر لإحياء حفل غنائى ضخم يوم 2 من شهر أغسطس القادم وذلك ضمن فعاليات مهرجان جرش والذى تبدأ فعالياته من يوم 26 يوليو وحتي 5 أغسطس.

هاني شاكر يقدم حفلته على المسرح الشمالي وذلك فى تمام الساعة الثامنة والنصف تحت عنوان ويستمر الفرح ويقدم هاني شاكر خلال الحفل مجموعة كبيرة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة بالإضافة إلى أحدث أغنياته فرق فوق الأحساس.
 

 

حنان مطاوع تطمئن الجمهور في أول ظهور بعد استئصال الغدة الدرقية

 

حرصت الفنانة حنان مطاوع على طمأنة جمهورها بعد تداول الكثير من الأخبار أمس عن خضوعها لجراحة عاجلة لإزالة الغدة الدرقية.

وظهرت حنان مطاوع فى فيديو لها عبر صحفتها الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام  أكدت فيه تحسن حالتها الصحية وأنها أجرت الجراحة منذ شهر واستأنفت نشاطها الفني بتصوير أحدث أعمالها هابي هالوين.

وتقدمت حنان مطاوع خلال الفيديو بالشكر لكل جمهورها الذى حرص على الإطمئنان على صحتها بعد أزمتها الصحية الأخيرة مؤكدة أنها اضطرت لإستئصال الغدة بعد نصيحة جميع الدكاترة المعالجة لها بضرورة إزالتها.
 

بعد البوست الغامض .. محمد فؤاد يعلن دعمه لـ100 يوم صحة

 

أعلن الفنان محمد فؤاد دعمه  لحملة 100 يوم صحة التابعة لوزارة الصحة والإسكان، بأغنية جديدة بعنوان من أول يوم.

ونشر فؤاد فيديو له من كواليس تسجيل الأغنية معلنا عن تنفيذها داخل الاستديو الخاص به قائلا: هتسمعوا حاجة حلوة إن شاء الله.
 

 

هكون هنا| رد فعل صادم من ابنة محمد رمضان بعد صورة الحضن

 

طالت الفنان محمد رمضان انتقادات واسعة ولاذعة بسبب مشاركته صورة من كليبه الجديد وفي حضنه ثلاث فتيات، وهو الأمر الذي لم يعجب الجمهور وهاجمهوه بشدة بسببه.

وكتب أحدهم :" أنا معجب بك ولكن ما تصل لهذه الدرجة".

وتجاهلت ابنة محمد رمضان تلك الانتقادات وتفاعلت مع جمهورها بفيديوهاتها على تيك توك حيث ظهرت في فيديو وهي تغني:"لو ذهبت سأبقى..إذا عدت سأكون هنا".

 

 

يا ليل.. عمرو دياب يطرح أول دويتو مع ابنه عبدالله

 

طرح النجم عمرو دياب أول دويتو غنائى مع نجله عبدالله بعنوان ياليل، وذلك من خلال عدد كبير من المنصات الرقمية والمحطات الراديو.

الأغنية من كلمات أمير طعيمة وألحان عمرو دياب نفسه ومن توزيع أحمد ابراهيم أما الميكساچ و ديچتال ماستر لأمير محروس

 

رامي جمال يطرح أغنيته الجديدة جي بي أس.. فيديو

 

طرح الفنان رامي جمال أغنيته الجديدة جي بي أس على صفحته الشخصية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

الأغنية من كلمات محمود طلعت وألحان أحمد العدل ومن توزيع ومكس وماستر أحمد حسام  و إلهامي دهيمة.
 

 

أغسطس المقبل.. هاني شاكر يحيى حفلا غنائيا ضمن فعاليات مهرجان جرش

 

يستعد الفنان هاني شاكر لإحياء حفل غنائى ضخم يوم 2 من شهر أغسطس القادم وذلك ضمن فعاليات مهرجان جرش والذى تبدأ فعالياته من يوم 26 يوليو وحتي 5 أغسطس.

هاني شاكر يقدم حفلته على المسرح الشمالي وذلك فى تمام الساعة الثامنة والنصف تحت عنوان ويستمر الفرح ويقدم هاني شاكر خلال الحفل مجموعة كبيرة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة بالإضافة إلى أحدث أغنياته فرق فوق الأحساس.
 

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