حزب الجيل يثمن مخرجات قمة دول جوار السودان

ثمن حزب الجيل الديمقراطى فى بيان أصدره مساء اليوم بنتائج ومخرجات قمة دول جوار السودان، التي عقدت اليوم في القاهرة، بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي والتى تضمنت التأكيد على الاحترام الكامل لسيادة ووحدة السودان وسلامة أراضيه وعدم التدخل في شؤونه الداخلية.

وأشار الجيل فى بيانه إلى انعقاد المؤتمر فى القاهرة برئاسة مصرية يؤكد تنامى وتصاعد دور مصر الإقليمى، لافتاً إلى أن القمة شهدت على هامشها انفراجة فى قضية سد النهضة على إثر اجتماع قمة مصرية إثيوبية تبلور عنها استئناف المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا للوصول إلى إتفاق قانونى عادل يحقق مصالح الدول الثلاث وتعهد إثيوبيا بعدم أضرار الملء الرابع لبحيرة السد بمصر والسودان.

وأشاد ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية بمبادرة الرئيس السيسى بعقد قمة دول جوار السودان فى القاهرة لوقف نزيف الدم السودانى وانهاء الصراع المسلح بهدف الحفاظ على الدولة السودانية.

مؤكداً أنها تعكس دور مصر الريادي والمحوري في التعامل مع الأزمات التي تؤثر فى الأمن القومى العربى الذى بات للحفاظ عليه حل الأزمة السودانية وإنهاء الصراع المسلح ووقف نزيف الدم للحفاظ على على مقدرات ووحدة السودان العزيز.