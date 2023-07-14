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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

انطلاق الأوكازيون الصيفي 7 أغسطس 2023

صدى البلد

أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية قرارا ‏وزاريا يقضي ببدء التصفية الموسمية الثانية "الأوكازيون الصيفي" ‏في 7/8/2023 ،وقضى القرار الصادر  الدكتور ‏علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية  أن المدة المحددة للأوكازيون شهر ‏على أن يكون لكل محل أسبوعين كما نص القرار أيضا ضرورة ‏حصول المحال التي سوف تشارك على موافقة مديريات التموين ‏الواقع فيها محالهم التجارية والإعلان عن ‫ثمن السلع المعروضة ‏للبيع في التصفية مقترن به بيان الثمن الفعلي الذي كانت تباع به ‏السلع خلال الشهر السابق على التصفية.

وصرح المتحدث الرسمي معاون  الوزير  أحمد كمال أن ‏الأوكازيون فرصة سانحة للمواطنين والتجار، مشيرا إلى أن ‏التخفيضات الموجودة بالاوكازيون تساهم في زيادة القوة الشرائية ‏للمواطنين بشراء أكثر من منتج وتساعد التجار في تصريف كل ‏بضاعتهم الموجودة لديهم

وأشار المتحدث الرسمي معاون  ‏الوزير أحمد كمال إن الاوكازيون يساهم في تنشيط التجارة ‏الداخلية مؤكدا ان الاوكازيون لا يقتصر فقط على محال الملابس بل ‏محال الأدوات المنزلية والمصنوعات الجلدية أيضا.

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