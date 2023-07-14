جهاد جريشة : الأهلي استحق ركلة جزاء أمام الزمالك

أكد جهاد جريشة الحكم الدولي السابق، أن طاقم تحكيم مباراة القمة ظهر بمستوى جيد ولم تكن هناك أخطاء مؤثرة في نتيجة اللقاء.

وتابع جريشة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "لقطة حسين الشحات في الدقيقة 30، وشد من محمد عبدالغني مدافع الزمالك، هي ركلة جزاء صحيحة".

وأضاف جهاد جريشة: "الأهلي لم يستحق خطأ قبل ركلة جزاء الزمالك، ولكن حكم الفيديو كان يجب عليه استرجاع اللقطة من البداية، ومحمد هاني لا يستحق الكارت الأحمر بعد تدخله مع عمرو السيسي، والاكتفاء بالانذار صحيح".

واختتم: "طاقم التحكيم كان مميز نوعا ما، وتعيين محمد الحنفي في تقنية الفيديو قبل ساعات من القمة، أعتقد أنه جاء من أجل رفع الضغط نوعا ما من أحمد الغندور بعد مباراتين سابقتين للأهلي، ولكن كنت أتمنى تعيين الحنفي من البداية ووجوده كان مهم للغاية".