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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

إياتا يتوقع وصول صافي أرباح شركات الطيران خلال 2023 لـ9.8 مليار دولار

شركات الطيران
شركات الطيران

أكد الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، استمرار النمو القوي في مستويات الطلب على الرحلات الجوية، وفقا لأحدث بيانات حركة السفر الجوي لشهر مايو 2023، حيث ارتفع إجمالي حركة السفر الجوي بنسبة 39.1% مقارنةً مع الشهر ذاته من العام الماضي، بينما وصلت النسبة الإجمالية لحركة المسافرين على مستوى العالم إلى 96.1% من المستويات المسجلة في مايو 2019 قبل جائحة كوفيد-19.

وقال الاتحاد الدولي للنقل الجوي، إن حركة السفر المحلية في مايو 2023 انتعشت بنسبة 36.4% مقارنةً مع الفترة ذاتها من العام الماضي. وتجاوز إجمالي حركة السفر المحلية في مايو الماضي النسبة المسجلة خلال الشهر ذاته من عام 2019 بواقع 5.3%. ويعتبر هذا الشهر الثاني على التوالي الذي تواصل فيه حركة السفر المحلية مسارها التصاعدي بشكل يتجاوز المستويات المسجلة قبل جائحة كوفيد.

وارتفعت حركة السفر الدولية بواقع 40.9% قياساً بشهر مايو 2022، حيث سجلت جميع الأسواق معدلات نمو قوية، وفي مقدمتها شركات الطيران في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وبلغت إيرادات الركاب لكل كيلومتر للرحلات الدولية في مايو 2023 نسبة 90.8% من المستويات المسجلة في مايو 2019، حيث نجحت شركات الطيران في الشرق الأوسط وأمريكا الشمالية في تجاوز المستويات المحققة قبل جائحة كوفيد-19.

وارتفع عامل الحمولة الإجمالي للقطاع بنسبة 81.8%، وفي مقدمته شركات الطيران في أمريكا الشمالية بواقع 86.3%.

ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، قال: "شهدنا ارتفاعاً كبيراً في حركة السفر الجوي خلال شهر مايو، لا سيما مع اكتمال حجوزات الطائرات ووصول متوسط عامل الحمولة إلى 81.8%. كما وصل النمو المسجل في الأسواق المحلية إلى المستويات المسجلة قبل جائحة كوفيد-19. ووصل الطلب الدولي إلى نسبة 90.8% من المستويات المسجلة قبل الجائحة وخاصة خلال هذه الفترة مع اقتراب موسم السفر الصيفي".

وأضاف والش: "أصبح السفر الجوي ركيزة أساسية في الحياة اليومية، ويُعد الطلب القوي أحد أهم العوامل المحفزة لعودة شركات الطيران إلى تحقيق الأرباح، متوقعا وصول صافي أرباح شركات الطيران خلال العام الجاري إلى 9.8 مليار دولار أمريكي. 

وقال: "لا شك أن هذا المبلغ كبيرٌ للغاية وخاصة في أعقاب الخسائر الهائلة التي تكبدتها الشركات جراء الجائحة. ولكن يمثل متوسط هامش الربح الصافي عند 1.2% ما مقداره 2.25 دولار أمريكي عن كل مسافر مغادر. ولا يمكن ضمان استدامة هذا العائد على المدى الطويل".

شركات الطيران إياتا الاتحاد الدولي للنقل الجوي

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