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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصرع 8 أشخاص في انقلاب قارب قبالة سواحل السنغال

صدى البلد

لقي 8 مهاجرين حتفهم إثر انقلاب قاربهم في سان لويس شمالي السنغال على طول طريق يستخدمه مهاجرون للوصول إلى جزر الكناري الإسبانية.

وقالت وسائل إعلام محلية أن القارب كان يقل مهاجرين وإن حصيلة القتلى قد تكون أعلى بكثير.

وامتنع وزير الداخلية الإسباني أنطوان فيليكس، عن التعليق على عدد الأشخاص الذين كانوا على القارب وعدد المفقودين، واكتفى بتصريحه بإن هناك ثماني جثث وأربعة مصابين.

اختفاء 300 شخص على متن 3 قوارب مهاجرين من السنغال إلى جزر الكناري الإسبانية

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ويأتي ذلك بعد تقارير لمنظمة "كاميناندو فرونتيراس" الإسبانية غير الحكومية عن فقدان 3 قوارب أخرى انطلقت من السنغال.

وقالت المنظمة إن هذه القوارب كانت تقل ما يزيد عن 300 مهاجر.

وأحد القوارب انطلق يوم 27 يونيو من بلدة كافونتين الصغيرة الساحلية بجنوب السنغال، على بعد 1700 كيلومتر تقريبا من جزر الكناري، وعلى متنه حوالي 200 شخص، وفق المنظمة.

وأضافت أن القاربين الآخرين وعلى متنهما 120 شخصا تقريبا انطلقا من مبور على الساحل السنغالي يوم 23 يونيو.

السنغال :  ما لا يقل عن 260 تم إنقاذهم في المياه الإقليمية المغربية

وقالت السلطات السنغالية إن ما لا يقل عن 260 سنغاليا تم إنقاذهم في المياه الإقليمية المغربية بين 28 يونيو والتاسع من يوليو.

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