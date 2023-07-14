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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انقطاع الكهرباء وإجلاء السكان.. أمطار غزيرة تضرب عاصمة كوريا الجنوبية| شاهد

أمطار غزيرة تضرب
أمطار غزيرة تضرب عاصمة كوريا الجنوبية


شهدت العاصمة الكورية الجنوبية، اليوم الجمعة، هطول أمطار غزيرة تسببت في انقطاع الكهرباء عن 4 آلاف منزل وإجلاء 134 شخصاً في جميع أنحاء البلاد.

ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن مسؤولين قولهم إنه اعتباراً من الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، كانت معظم أجزاء البلاد تخضع لتحذيرات من هطول أمطار غزيرة، مع توقع منطقة هطول أمطار غزيرة على منطقة سيول الأوسع نطاقاً تصل إلى 50 ملم في الساعة.

ومن المتوقع أن تشهد الأجزاء الجنوبية من إقليم كيونجكي والمناطق الداخلية والجبلية الجنوبية في إقليم كانجوون وإقليم تسونج تشيونج وإقليم شمال جولا هطولاً متراكماً يصل إلى 200 ملم خلال يوم غد السبت.

ووسط استمرار هطول الأمطار خلال الساعات الماضية، عانت أكثر من ألفي أسرة في حي سيودايمون في سيول من انقطاع الكهرباء في أعقاب سقوط شجرة قطعت خط كهرباء عالي الجهد في المنطقة المجاورة بعد منتصف الليل بقليل، وفقاً لمقر مكافحة الكوارث والسلامة المركزية.

كما عانت ألفي أسرة أخرى في حي دوبونج في سيول من انقطاع التيار الكهربائي نتيجة لهطول الأمطار.

وعادت الكهرباء في معظم المنازل المتضررة إلى الخدمة بحلول صباح اليوم.

وتم إجلاء 134 شخصاً في جميع أنحاء البلاد بسبب الأمطار الغزيرة، بما في ذلك 77 شخصاً في سيول، من بينهم 104 ما زالوا يقيمون بعيداً عن منازلهم بسبب مخاوف من أضرار الأمطار.

 

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