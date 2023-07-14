من محور ياسر رزق لمتحف الحضارة.. انطلاق أكبر ماراثون بالقاهرة احتفالا بعيدها القومي

انطلق صباح اليوم الجمعة، ماراثون القاهرة، وهو أكبر حدث رياضي على أرض العاصمة، حيث أكدت المحافظة في بيانها أن الماراثون يأتي في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومى الـ 1054، وتضمن سباقات للجري والدراجات الهوائية والدراجات البخارية.

أكبر ماراثون في القاهرة

وبدأ المارثون في السادسة صباحا، بداية من محور ياسر رزق، مرورا بكوبري طه حسين، وانتهى بمتحف الحضارة المصرية، واختير هذا الميدان لتشجيع الشباب على ممارسة الرياضة، وتعريفهم بأحد الإنجازات العملاقة التى أقامتها الدولة فى وقت قياسي لتيسير حركة المركبات واختصار الوقت والحد من استهلاك المحروقات لتحسين جودة الهواء.

واستهدف اختيار هذا المسار أيضا، تعريفهم على كوبرى طه حسين، الذي يعد عملًا هندسيًا فريدًا فى مجال تشييد الكباري، حيث تم تشييده فى 9 أشهر فقط من العمل المتواصل.

انطلاق أكبر ماراثون بالقاهرة

انطلاق أكبر ماراثون بالقاهرة

انطلاق أكبر ماراثون بالقاهرة

انطلاق أكبر ماراثون بالقاهرة

انطلاق أكبر ماراثون بالقاهرة

انطلاق أكبر ماراثون بالقاهرة

انطلاق أكبر ماراثون بالقاهرة

انطلاق أكبر ماراثون بالقاهرة

انطلاق أكبر ماراثون بالقاهرة

انطلاق أكبر ماراثون بالقاهرة

انطلاق أكبر ماراثون بالقاهرة

انطلاق أكبر ماراثون بالقاهرة

انطلاق أكبر ماراثون بالقاهرة

انطلاق أكبر ماراثون بالقاهرة

انطلاق أكبر ماراثون بالقاهرة

انطلاق أكبر ماراثون بالقاهرة

انطلاق أكبر ماراثون بالقاهرة