عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

يستمر طوال الصيف.. كيف نجحت العلمين الجديدة في جذب أضخم الفعاليات؟

مهرجان العلمين الجديدة
مهرجان العلمين الجديدة

تنطلق اليوم أولى فعاليات مهرجان العلمين الجديدة 2023، وهو الحدث الفني والترفيهي والرياضي الأكبر في الشرق الأوسط، والذي يقام في مدينة العلمين الجديدة، ويستمر طوال موسم الصيف على ساحل البحر الأبيض المتوسط، حتى يوم 26 أغسطس 2023، فيما تبدأ فعاليات المهرجان ببطولة لكرة القدم الشاطئية يشارك بها أكثر من 40 نجما من نجوم الرياضة على المستوى المحلي والأجنبي.

كما سيقام خلال مهرجان العلمين الجديدة، سباق" تراياثلون"، مكون من 3 رياضات "السباحة - ركوب الدراجات - الجري" وجميعها ألعاب أوليمبية، وسيتم تنظيم بطولة دولية للبادل، وعروض للطائرات RC، وبطولة دولية للكرة الشاطئية، وسباق للسيارات، وتحدي جيت سكي JET SKIS CHALLENGE، فضلا عن إقامة البطولة العربية للجودو على هامش أحداث المهرجان.

مهرجان العلمين الجديدة

سر تصميمات العلمين الاستثمارية

في هذا الصدد، قال الدكتور مهندس محمد طلعت، استشاري مجلس الوزراء لبعض مشروعات العاصمة الإدارية، إن مشروع مدينه العلمين الجديدة مثل نقلة معمارية مختلفة لمدن الجيل الرابع الساحلية، وهو ما جعلها مؤهله بأن تستضيف أكبر وأهم الأحداث العالمية مثل مهرجان العلمين الجديدة، موضحا أن العلمين الجديدة مشروع عملاق لتطوير منطقة الساحل لخلق بيئة حضرية حديثة متكاملة تجمع بين السكن والعمل والترفيه والتعليم، وقد تم تصميم المدينة بهدف جذب الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي.

بطلة العالم في التيك بول: العلمين الجديدة مكان رائع.. وسعيدة بالمشاركة بالمهرجان

العلمين الجديدة مدينة ساحرة تعكس التطور العمراني.. تقرير

وأوضح أن تم صبغ المدينة بصبغة استثمارية قوية عبر عدة عناصر أبرزها المرافق التجارية والترفيهية التي تم تصميمها لتضم مجموعة متنوعة من المرافق والأسواق والمطاعم والمقاهي والفنادق العالمية، وتم تنفيذ التصميمات الإنشائية بما يجعلها جاذبة للسكان المحليين والسياح والمستثمرين، مشيرا إلى أنه تم وضع وتنفيذ تصميمات معمارية للمناطق الصناعية والتكنولوجية بالمدينة، بشكل يسهم في  جذب الشركات والمستثمرين في مجالات التصنيع والتكنولوجيا وتوفير فرص عمل وتحفيز الابتكار والنمو الاقتصادي.

المهندس محمد طلعت

وأشار إلى أن التصميمات الهندسية للمرافق التعليمية، تم وضعها بحيث تضم مجموعة من المدارس والجامعات والمراكز التعليمية العالية المستوى، وتوفير بيئة تعليمية حديثة ومتطورة وجذب الطلاب والباحثين والأكاديميين من جميع أنحاء العالم، مؤكدا أن تصميمات المنشآت الرياضية والترفيهية، عالية المستوى مثل الملاعب والنوادي الرياضية والحدائق والمنتزهات، وبما يجعل هذه المنشآت تلعب دورًا في تحسين جودة الحياة وجذب السكان والزوار وتعزيز السياحة والترفيه.

أحدث الأكواد المعمارية لمدن الجيل الرابع

وشدد طلعت، على أنه تم تصميم وتنفيذ مدينة العلمين الجديدة وفقا لأحدث الأكواد المعمارية لتصميم وإنشاء مدن الجيل الرابع الساحلية، بحيث  تحقق المدينة رؤية معمارية شاملة تهدف إلى تحقيق التطور الشامل والاستدامة العمرانية في ضوء مجموعة من الآليات والتي ساهم تنفيذ مدينة العلمين الجديدة في تحقيقها، منها علي سبيل المثال، التكامل المائي، حيث تعتبر المدن الساحلية فرصة للتعايش بين البيئة الطبيعية والحضرية.

واختتم: يهدف التصميم المعماري لمدينة العلمين الجديدة لتعزيز التكامل المائي، مثل توفير مناطق خضراء واسعة والمحافظة على الشواطئ والمناطق الرطبة، وكذلك استدامة البنية التحتية، وهو ما تحقق بالفعل خلال العمليات الإنشائية لمدينة العلمين الجديدة، من خلال استخدام تكنولوجيا ومواد بناء مستدامة وصديقة للبيئة، وكذلك استخدام الطاقة المتجددة، وتصميم نظام مرافق فعال من حيث الاستهلاك وإدارة المخلفات بشكل فعال، وأيضا فيما يتعلق بالتهوية والتبريد الطبيعي،  حيث تم تصميم مدينة العلمين الجديدة بحيث يتم استغلال الرياح الطبيعية وتيارات الهواء المنعشة من خلال توجيه التيارات الهوائية وتوفير مساحات خضراء واسعة، يمكن تحقيق بيئة حضرية منعشة ومريحة.

مهرجان العلمين الجديدة

أما عن مهرجان العلمين الجديدة 2023، فيتضمن الفعاليات أيضا عرض أزياء لـ "مايكل سينكو"، وحفلات موسيقية وغنائية لعدد كبير من نجوم الوطن العربي، وهي: حفل للموسيقار الكبير عمر خيرت والنجمة إليسا وحفل للنجم تامر حسني، بالإضافة إلى حفل للفنان راغب علامة والنجمة نانسي عجرم، والفنانة أنغام وفرقة كايروكي وحفل لمغني الراب العالمي RUSS.

ومن المقرر أن تشهد الفعاليات في آخر أيام مهرجان العلمين الجديدة، انطلاق حفل Al Alamein Awards، لتكريم أفضل المبدعين في الوطن العربي، وتتويج الفائزين في الموسم.

العلمين الجديدة مهرجان العلمين مهرجان العلمين الجديدة مهرجان العلمين الجديدة 2023 تصميمات العلمين الأكواد المعمارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول تعليق من مرتضى منصور عقب رباعية الأهلي أمام الزمالك

إيقاف ثلاثي الأهلي في المباراة القادمة لهذا السبب.. تفاصيل

كوبري للأهلي ؟ | مدرب ميتيلاند السابق يكشف سر فشل رحلة احتراف إمام عاشور.. خاص

أخبار الرياضة.. تعليق غاضب من مرتضى منصور عقب رباعية الأهلي.. تصرف مفاجئ من شيكابالا مع الشناوي

شوبير يعلن موعد الإعلان عن صفقة انضمام أمام عاشور للأهلي ومفاجأة جديدة

تنسيق الجامعات 2023.. توقعات تنسيق كليات علمي علوم ورياضة بالأرقام

أول تعليق من أحمد عيد عبد الملك بعد هزيمة الزمالك الثقيلة أمام الأهلي

تصرف مفاجئ من شيكابالا مع الشناوي عقب رباعية الأهلي أمام الزمالك

موضوعات متعلقة

مدينة الترفيه| خبير: مهرجان العلمين ينعش الموسم الصيفي بأكثر من مليون سائح

عضو "مهرجان العلمين": وجود نجوم كبار يساعد في جذب السياحة للمنطقة

اليوم .. تامر حسني يفتتح حفلات مهرجان العلمين الجديدة

ناقد فني: صدى مهرجان العلمين بدأ قبل انطلاق الأنشطة الرئيسية..والأجواء مختلفة ومبهجة

ترشيحاتنا

داخل مكتبه.. مدير بشركة تابعة للبريد ينهي حياته بيده

الذروة في هذا التوقيت.. الأرصاد توجه مناشدة عاجلة للمواطنين

العثور على 87 جثة بمقبرة جماعية غرب السودان.. كيف علق وزير الخارجية المصري؟

الإسترليني يتخطى 40 جنيها.. أسعار العملات الأجنبية في البنوك اليوم

لو عايز تستثمر.. استقرار أسعار الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

وزير الصحة ينعي ياسر عبدالقادر رئيس لجنة مبادرة الأورام السرطانية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر غير متوقع لإطلالة رجوة زوجة الأمير الحسين| لن تصدق

الألبان كاملة الدسم واللحوم الحمراء.. فوائدها وأسباب التوصية بتناولها

طريقة عمل جلاش بالبسطرمة والجبن.. بأسهل الخطوات

43 درجة| الأرصاد تحذر من طقس اليوم الجمعة.. ارتفاع بالحرارة ونشاط رياح

فيديو

انفصال نسرين طافش عن زوجها للمرة الثانية في 6 شهور «فيديوجراف»

بعد إتمام الصفقة .. كم يدفع الأهلي لـ الزمالك في صفقة إمام عاشور/ فيديو جراف

القمة 126 السهل الممتنع.. مروان خارج معسكر الأهلي وموقف ديانج و7 رسائل من أوسوريو

زلزال مدمر وتسونامي هائل يهدد 25 مليون شخص| ماذا يحدث؟.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 500 يوم على النزاع الروسي الأوكراني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ