يستمر طوال الصيف.. كيف نجحت العلمين الجديدة في جذب أضخم الفعاليات؟

تنطلق اليوم أولى فعاليات مهرجان العلمين الجديدة 2023، وهو الحدث الفني والترفيهي والرياضي الأكبر في الشرق الأوسط، والذي يقام في مدينة العلمين الجديدة، ويستمر طوال موسم الصيف على ساحل البحر الأبيض المتوسط، حتى يوم 26 أغسطس 2023، فيما تبدأ فعاليات المهرجان ببطولة لكرة القدم الشاطئية يشارك بها أكثر من 40 نجما من نجوم الرياضة على المستوى المحلي والأجنبي.

كما سيقام خلال مهرجان العلمين الجديدة، سباق" تراياثلون"، مكون من 3 رياضات "السباحة - ركوب الدراجات - الجري" وجميعها ألعاب أوليمبية، وسيتم تنظيم بطولة دولية للبادل، وعروض للطائرات RC، وبطولة دولية للكرة الشاطئية، وسباق للسيارات، وتحدي جيت سكي JET SKIS CHALLENGE، فضلا عن إقامة البطولة العربية للجودو على هامش أحداث المهرجان.

مهرجان العلمين الجديدة

سر تصميمات العلمين الاستثمارية

في هذا الصدد، قال الدكتور مهندس محمد طلعت، استشاري مجلس الوزراء لبعض مشروعات العاصمة الإدارية، إن مشروع مدينه العلمين الجديدة مثل نقلة معمارية مختلفة لمدن الجيل الرابع الساحلية، وهو ما جعلها مؤهله بأن تستضيف أكبر وأهم الأحداث العالمية مثل مهرجان العلمين الجديدة، موضحا أن العلمين الجديدة مشروع عملاق لتطوير منطقة الساحل لخلق بيئة حضرية حديثة متكاملة تجمع بين السكن والعمل والترفيه والتعليم، وقد تم تصميم المدينة بهدف جذب الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي.

وأوضح أن تم صبغ المدينة بصبغة استثمارية قوية عبر عدة عناصر أبرزها المرافق التجارية والترفيهية التي تم تصميمها لتضم مجموعة متنوعة من المرافق والأسواق والمطاعم والمقاهي والفنادق العالمية، وتم تنفيذ التصميمات الإنشائية بما يجعلها جاذبة للسكان المحليين والسياح والمستثمرين، مشيرا إلى أنه تم وضع وتنفيذ تصميمات معمارية للمناطق الصناعية والتكنولوجية بالمدينة، بشكل يسهم في جذب الشركات والمستثمرين في مجالات التصنيع والتكنولوجيا وتوفير فرص عمل وتحفيز الابتكار والنمو الاقتصادي.

المهندس محمد طلعت

وأشار إلى أن التصميمات الهندسية للمرافق التعليمية، تم وضعها بحيث تضم مجموعة من المدارس والجامعات والمراكز التعليمية العالية المستوى، وتوفير بيئة تعليمية حديثة ومتطورة وجذب الطلاب والباحثين والأكاديميين من جميع أنحاء العالم، مؤكدا أن تصميمات المنشآت الرياضية والترفيهية، عالية المستوى مثل الملاعب والنوادي الرياضية والحدائق والمنتزهات، وبما يجعل هذه المنشآت تلعب دورًا في تحسين جودة الحياة وجذب السكان والزوار وتعزيز السياحة والترفيه.

أحدث الأكواد المعمارية لمدن الجيل الرابع

وشدد طلعت، على أنه تم تصميم وتنفيذ مدينة العلمين الجديدة وفقا لأحدث الأكواد المعمارية لتصميم وإنشاء مدن الجيل الرابع الساحلية، بحيث تحقق المدينة رؤية معمارية شاملة تهدف إلى تحقيق التطور الشامل والاستدامة العمرانية في ضوء مجموعة من الآليات والتي ساهم تنفيذ مدينة العلمين الجديدة في تحقيقها، منها علي سبيل المثال، التكامل المائي، حيث تعتبر المدن الساحلية فرصة للتعايش بين البيئة الطبيعية والحضرية.

واختتم: يهدف التصميم المعماري لمدينة العلمين الجديدة لتعزيز التكامل المائي، مثل توفير مناطق خضراء واسعة والمحافظة على الشواطئ والمناطق الرطبة، وكذلك استدامة البنية التحتية، وهو ما تحقق بالفعل خلال العمليات الإنشائية لمدينة العلمين الجديدة، من خلال استخدام تكنولوجيا ومواد بناء مستدامة وصديقة للبيئة، وكذلك استخدام الطاقة المتجددة، وتصميم نظام مرافق فعال من حيث الاستهلاك وإدارة المخلفات بشكل فعال، وأيضا فيما يتعلق بالتهوية والتبريد الطبيعي، حيث تم تصميم مدينة العلمين الجديدة بحيث يتم استغلال الرياح الطبيعية وتيارات الهواء المنعشة من خلال توجيه التيارات الهوائية وتوفير مساحات خضراء واسعة، يمكن تحقيق بيئة حضرية منعشة ومريحة.

مهرجان العلمين الجديدة

أما عن مهرجان العلمين الجديدة 2023، فيتضمن الفعاليات أيضا عرض أزياء لـ "مايكل سينكو"، وحفلات موسيقية وغنائية لعدد كبير من نجوم الوطن العربي، وهي: حفل للموسيقار الكبير عمر خيرت والنجمة إليسا وحفل للنجم تامر حسني، بالإضافة إلى حفل للفنان راغب علامة والنجمة نانسي عجرم، والفنانة أنغام وفرقة كايروكي وحفل لمغني الراب العالمي RUSS.

ومن المقرر أن تشهد الفعاليات في آخر أيام مهرجان العلمين الجديدة، انطلاق حفل Al Alamein Awards، لتكريم أفضل المبدعين في الوطن العربي، وتتويج الفائزين في الموسم.