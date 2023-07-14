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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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حملة 100 يوم صحة تستهدف 5 آلاف وحدة رعاية طبية.. فيديو

مبادرة 100 يوم صحة
مبادرة 100 يوم صحة

قال الدكتور أشرف عقبة رئيس أقسام المناعة بجامعة عين شمس سابقا، إن مبادرة"١٠٠ يوم صحة" لديها إقبال كبير من المواطنين وإنها تقدم  كل الخدمات الصحية العلاجية أو الوقائية وهذه المبادرة تعتبر نوع من تكثيف الخدمات الصحية التي قدمتها وزارة الصحة خلال الفترة السابقة والتي تساعد للمواطنين على الخدمات الصحية في جميع أنحاء الجمهورية، مضيفا أن هذه الحملة تحقق فكرة مبادرة حياة كريمة التي تسعي الدولة دائما للاهتمام بصحة المواطن.

تستهدف المبادرة أكثر من 5 الأف وحدة رعايا صحية و500 قافلة طبية

وأكد عقبة خلال مداخله هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” المذاع على فضائية “أكسترا نيوز”، أن المبادرة تستهدف أكثر من ٥ آلاف وحدة رعايا صحية أولية و٥٠٠ قافلة طبية ومجموعة كبيرة من السيارات الي جانب القوافل الصحية، لافتا إلى أن هذه المبادرة تقيم ندوات تثقيفية لتصحيح المفاهيم للأشخاص عن سبل الوقايا ةتوقي للاسباب الت يمكن أن تسبب في زيادة الامراض، لأن الندوات الصحية والزيارات المنزلية لكبار السن اللذين لم يستطيعوا أن يصلوا إلى مقر الوحدات الصحية جزء كبير جدا من هذه المبادرة.

وأضاف رئيس أقسام المناعة بجامعة عين شمس، أنه من خلال هذه المبادرة  يتم تشجيع المواطنين على التواصل مع الرعايا الصحية حتي تحصل على هذه الخدمات، لان هذه الخدمات تساعد على سرعة الاكتشاف والفحص المبكر للأمراض المزمنة  أوأي مشكلات صحية تتطلب دخول المستشفي.

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