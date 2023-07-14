الزوج: بترقص في أفراح الشارع وسط الرجالة فطلقتها.. وعزة: دماغه مقفلة

كعادة محكمة الأسرة تستقبل أروقتها أغرب القضايا والأسباب غير المنطقة في بعض الأحيان لهدم حياة بالكامل.. كان لمحكمة الأسرة بالمرج نصيبا من تلك القضايا عندما حضرت سيدة لرفع دعوى نفقة صغار بعدما طلقها زوجها مرددة: طلقني عشان برقص على مهرجانات طيب اعمل ايه ما انا بحب الرقص".

بترقص وسط الرجالة

روت "عزة" - اسم مستعار- تفاصيل تطليق زوجها لها قائلة انها منذ صغرها وهي تعشق الرقص الشرقي بشدة وتعبر دائما عن نفسها بالرقص قائلة: "ده انا حتى لما بكون متضايقة بزغرط"، وأضافت قائلة انها تزوجت منذ 5 سنوات من "هاني" - اسم مستعار- مالك محل كاوتش في المرج وانجبا ولدين وكانت حياتهما طبيعية تماما ومستقرة في أغلب الوقت الا ان ما ينغصها حبها للرقص وتشاجر زوجها معها بسبب رقصها في الأفراح خاصة بالشارع الا انها حاولت اقناعه مرارا وتكرارا أنها تحب ذلك وترفه عن نفسها بتلك الطريقة كما ان الطبيعي الرقص في الفرح.

الدكتورة نهى الجندي المحامية

تولى "هاني" سرد روايته حول خلافاته مع زوجته قائلا: فضحتني في كل مكان بترقص في اي وقت واي فرح لدرجة انها بترقص وسط الرجالة عادي وعايزاني اسكت واسقفلها كمان"، وأضاف عن سبب الطلاق: كنت راجع من محلي بعد يوم شغل طويل ومرهق وعارف ان فيه حنة جاري في الشارع بس الصدمة كانت لما لقيت مراتي بتعمل نمرة معتبرة وبترقص بكل احترافية وسط الرجالة شكلي بقى زي الزفت حسيت اني مش راجل مسكتها وضربتها والناس لحقتها من تحت ايدي"

صلح فاشل وطلاق

قال الزوج أن عددا من الأقارب تدخل للصلح بينهما الا ان الزوجة رفضت وأصرت على الطلاق وأنه حاول اقناعها حتى لا يتشرد طفليهما لكنها لم تستجب له وبالفعل تم الطلاق بينهما.

قالت الزوجة انها عقب طلاقها فوجئت بزوجها يطردها وطفليها رغم أنها حاضنة ومنع مصروفهم ورفض الانفاق عليهما فاستغاثت بالدكتورة نهى الجندي المحامية لاقامة دعوى نفقة صغار لتتمكن من الانفاق على طفليها مرددة: "كل ده ليه عشان رقصت على اغنية شيك شاك شوك هو انا عملت ايه يعني".

قررت محكمة الأسرة بالمرج تأجيل الدعوى لجلسة 25 يوليو الجاري.