أول تعليق من الكرملين على قانون حظر تغيير الجنس في روسيا

علقت الرئاسة الروسية، اليوم الجمعة، على المخاوف المتعلقة بقانون منع تغيير الجنس، مؤكدة أنها "مفرطة ومبالغ فيها".

ووفقا لـ "روسيا اليوم"، قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن مجموعة من الخبراء والمختصين، عملوا جيدا خلال إعداد الوثيقة، وتم تحديد التحفظات والملاحظات.

وأضاف بيسكوف، ردا على سؤال حول اعتماد مجلس الدوما في التلاوة الأخيرة لمشروع قانون يحظر تغيير الجنس في البلاد: "قام الخبراء في مجلس الدوما، عند تحضير الوثيقة، بالنظر في جميع الطلبات والملاحظات، وتمت الإجابة على هذه الأسئلة، لذا هنا في هذه الحالة، ربما تكون بعض المخاوف زائدة عن اللزوم. لقد تم تحديد التحفظات والملاحظات".

ويشار إلى أنه قبيل التلاوة الثانية، كتبت مجموعة من المحامين والأطباء الذين عملوا مع المتحولين جنسيا، ردود فعل انتقادية لهذه المسودة وأشاروا إلى أن التعديلات تنتهك الحق في الحياة والرعاية الطبية، وشددوا على أن الوثيقة تفرض على المواطنين طروحات عقائدية محددة وطالبوا بسحب الوثيقة.

وفي وقت سابق من اليوم، أقر مجلس الدوما الروسي بالقراءة الثالثة والنهائية اليوم الجمعة، قانونا يحظر تغيير الجنس، ما عدا حالات تتعلق بعلاج بعض الأمراض لدى الأطفال.

وكان رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين قج أعلن الأسبوع الماضي أن المجلس سيتبنى قانونا يحظر تغيير الجنس في روسيا، التي ترفض محاولات الغرب فرض القيم المدمّرة للأسرة والمجتمع.

وكتب فولودين في صفحته على "تلغرام": "خلال يوليو الجاري سنتبنى قانونا حول حظر تغيير الجنس".

وأشار إلى أن المواطنين الروس صوتوا منذ 3 أعوام لصالح الدستور الذي يحمي مؤسسة الأسرة وأنه تم في روسيا منذ عام تبني القوانين التي تحظر الترويج للعلاقات الشاذة، وتشدد عقوبة الاعتداء الجنسي على الأطفال.