‏رئيس مجلس إدارة شركة بترول يقتل طليقته بالتجمع الخامس.. تفاصيل

شهدت القاهرة الجديدة جريمة قتل بشعه ، عندما أطلق رئيس مجلس إدارة شركة بترول الرصاص على طليقته بسبب خلافات حول المسكن ، وأيضا خلافات مالية حول شراكة بينهما ، تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم ، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق.

‏تلقي قسم شرطة التجمع الخامس بلاغاً من الاهالي بالعثور على جثة سيدة غارقة في دمائها .

على الفور أن انتقل رجال المباحث إلى محل الجريمة ، وبالفحص والتحري وبتفريغ كاميرات المراقبة تبين أن شخص اطلق الرصاص عليها من سلاح ناري ليصيبها بطلقتين في الرقبة ولاذ بالفرار.

تم تحديد الشخص وهويته وتبين أنه يعمل رئيس مجلس إدارة شركة بترول ، ألقى القبض عليه ، وضبط السلاح المستخدم في الواقعة (المرخص ) وتولت النيابة التحقيق.