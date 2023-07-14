نتنياهو يتحدى الاحتجاجات.. إسرائيل ستتدبر أمرها بدون عدة اسراب طائرات

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، خلال "محادثات مغلقة" إن "بإمكان الدولة أن تتدبر أمرها من دون عدة أسراب طائرات، لكن لن تتدبر أمرها بدون حكومة"، وفق ما نقل عنه الصحافي عَميت سيجال في مقاله الأسبوعي في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم الجمعة.

وأشار سيجال إلى أن "نتنياهو جاهز نفسيا لمحاولة رفض خدمة جماعية أخرى من تهديدات عناصر الاحتياط في سلاح الجو الإسرائيلي وفي جميع وحدات الجيش بعدم التطوع للخدمة العسكرية".



وأضاف سيجال أن نتنياهو عبر عمليا خلال هذه المحادثات عن معارضته لوقف تشريعات إضعاف القضاء، ونقل عنه قوله إن "ثمة معنى واحدا لوقف التشريعات، وهو أنه لن تكون هناك جدوى من وجود سلطة تنفيذية، لأنها لن تتمكن من فعل شيء". ووفقا لسيجال، فإن نتنياهو لا يعتزم التراجع بكل ما يتعلق بدفع تشريع إغلاء ذريعة عدم المعقولية.

ووفق الصحيفة العبرية، فقد بدا على نتنياهو عدم تأثره بالاحتجاجات الواسعة ضد خطة حكومته، "الإصلاح القضائي" لإضعاف جهاز القضاء، ولا بمطالب وضغوط الإدارة الأمريكية بوقف تشريعات الخطة.



من جانبها، نقلت صحيفة "هآرتس" اليوم، الجمعة، عن قياديين في حزب الليكود تقديرهم أن نتنياهو يعتزم الاستمرار في تشريع إلغاء ذريعة عدم المعقولية، حتى لو اتسعت الاحتجاجات إلى حجمها في مارس الماضي، عندما قرر تعليق التشريعات في الكنيست .

وأضاف القياديون في الليكود أن نتنياهو سيستمر في دفع هذا القانون في ظل تهديدات عناصر الاحتياط في سلاح الجو وفي جميع وحدات الجيش بعدم التطوع للخدمة العسكرية، طالما أن هذه التهديدات تبقى بحجمها كما كانت في مارس الماضي، وأنه لن يتأثر بالمظاهرات الاحتجاجية ولا بتهديدات شركات كبرى بنقل أموالها إلى خارج إسرائيل.



وقال القياديون في الليكود الذين تحدثوا إلى "هآرتس" إنه لا يمكنهم الإشارة إلى "خط أحمر" يجعل نتنياهو يقرر تعليق التشريعات في حال تجاوزه، إلا أنهم قالوا إنه يوجد خط كهذا. وقال أحد المصادر إنه "سنرى إلى أين تتجه الأمور، ولا يمكن التوقع مسبقا كيف ستبدو الدولة في الأيام القريبة، وكيف ستكون شدة ألسنة اللهيب وكيف سيؤثر ذلك على نتنياهو".

يذكر أنه في خطوة غير مألوفة، عقد نحو 400 طيار حربي ومساعدو طيارين في الاحتياط لقاء، الأسبوع الحالي، استمعوا خلاله إلى محاضرات من خبراء ومسؤولين أمنيين سابقين حول تبعات خطة إضعاف القضاء. أعلن الطيارون أن قرار رفض الخدمة العسكرية سيكون فرديا كي لا يظهر احتجاجا كهذا أنه منظم.

ويبدو في هذه الأثناء أن الائتلاف لا يأبه بالاحتجاجات، وبعد المصادقة في الكنيست بالقراء الأولى على إلغاء ذريعة عدم المعقولية، يوم الإثنين الماضي، أبلغ رئيس لجنة القانون والدستور، سيمحا روتمان، أعضاء اللجنة، أمس، بأنه سيعقد بعد غد، الأحد، "المداولات الأخيرة" قبل تعميم صيغة قانون إلغاء ذريعة المعقولية كي يقدم أعضاء اللجنة تحفظاتهم منها.

وكان الائتلاف قد أعلن أنه يعتزم المصادقة النهائية على هذا القانون خلال دورة الكنيست الحالية، التي تنتهي في 29 من الشهر الحالي وتخرج الكنيست بعدها إلى العطلة الصيفية.