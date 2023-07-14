بعد أنباء مفاوضات الزمالك.. محمد شريف يحسم الجدل حول مستقبله مع الأهلي

حسم محمد شريف، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الجدل حول مستقبله مع القلعة الحمراء.

وكانت تقارير صحفية، أكدت وجود مفاوضات من جانب نادي الزمالك لضم محمد شريف، بالإضافة إلى عرض تركي.

وقال محمد شريف في تصريحات تلفزيونية:" يتبقى موسما في عقدي مع النادي الأهلي، سمعت كلام كثير حول مستقبلي وتعجبت منه، واللي عنده حاجة يطلعها".



وتابع:" ملتزم بتعاقد مع النادي الأهلي حتى آخر يوم.

ساهم محمد شريف في فوز الأهلي على الزمالك



وساهم محمد شريف في فوز الأهلي على الزمالك بأربعة أهداف مقابل هدف، أمس الخميس، في اللقاء المؤجل من الجولة 31 بمسابقة الدوري الممتاز.

وسجل أهداف الأهلي كل من حسين الشحات (هدفين) وعلي معلول ومحمد شريف.

في المقابل، أحرز أحمد سيد زيزو هدف الزمالك الوحيد من ركلة جزا