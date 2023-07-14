هيكتب بدالك ويلخص المستندات.. جوجل تكشف عن تطبيق NotebookLM

بدأت جوجل في شن حرب رقمية شاملة على منافستها "مايكروسوفت" التي قامت مؤخرا بتضمين كل برامجها ومحرك بحثها بأدوات ذكاء اصطناعي، فما كان من جوجل إلا أن كشفت عن روبوت Bard بعد التحديث وإضافة إمكانيات فائقة له، والآن تكشف أيضا عن أداة ذكاء اصطناعي أخرى من شأنها أن تحسن من كتابتك.

وفقا لتقرير موقع gizmochina كشفت "جوجل" Google عن أداة مساعدة لتدوين الملاحظات تعمل بالذكاء الاصطناعي ولكنها ما زالت في مراحلها التجريبية الأولى وتسمى NotebookLM. يساعد NotebookLM في عملية تلخيص الملفات الطويلة والرد على الاستفسارات كما أنه قادر على توليد الأفكار، مع عدد من الوظائف الأخرى.

جوجل

وسبق أن صرحت الشركة الأمريكية Google عن مبادرتها التي يقودها الذكاء الاصطناعي باسم Project Tailwind خلال مؤتمرها السنوي Google I / O لعام 2023.

ويتم تقديم أداة Google NotebookLM بواسطة "معامل جوجل" على أنه طريقة جديدة لتدوين الملاحظات. يحتوي NotebookLM على نموذج لغة بكمية عملاقة من الكلمات والمترادفات لأن كتابة العبارات من صميم وظائفه، يمكنك من خلال هذه الأداة تحسين طريقة كتابتك لأنه يعدل في العبارات ليجعلها بكلمات ومصطلحات أفضل.

وعلاوة على ذلك يوفر NotebookLM يوفر طريقة ذكية وسريعة لتلخيص المستندات الطويلة، فيمكنه قراءة أطنان من النصوص واستخراج النقاط الرئيسية بسرعة ليقدم لك موجزا مختصرا وهو الأمر الذي سيكون مفيد بشكل خاص للطلاب والأكاديميين.

وتعتبر أداة NotebookLM الجديدة بمثابة مساعد بحث افتراضي قادر على تلخيص البيانات والرد عليك على غرار ما يقوم له ChatGPT مع عرض الأفكار المعقدة وتطويرها والقدرة على العصف الذهني وبخلاف مشاريع الذكاء الاصطناعي التقليدية ، يسمح NotebookLM للمستخدمين باستخدام الذكاء الاصطناعي في ملاحظاتهم ومصادرهم.

البرنامج الجديد من المفترض أن يعمل في تكامل مع باقي تطبيقات جوجل، في انسجام ووحدة واحدة، بمعنى أن مع قيامك بالتسجيل فيه سيتعرف البرنامج على أنماط أفكارك واهتماماتك وبالتالي مع الوقت سيكون أكثر تخصيصا بالنسبة لك كما أن المعلومات المدخلة للأداة سوف تساعد في تدريبه وتطويره ويمكن دمج هذه المعلومات مستقبلا مع محرر مستندات Google أيضا.

وتم تطوير NotebookLM بواسطة فريق صغير من قسم Google Labs، لكنه مزود بطبقات من الخصوصية الكافية لتمكن الأداة من العمل بشكل مستقل بناءً على المصادر المتاحة. لا تزال الأداة قيد التطوير وتأمل Google خلال الفترة الحالية في جمع أكبر قدر من التعليقات على التطبيق لتحسينه قبل أن يكون متاح للجمهور العام وليس فئة قليلة من المختبرين له.