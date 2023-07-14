مصرع شاب على يد عاطل في مشاجرة بالقليوبية

لقى شاب في العقد الثالث من العمر مصرعه علي يد عاطل، طعنه بآلة حادة بالبطن وتركه بدائرة قسم أول بنها بالقليوبية.



ونجحت قوات الأمن فى ضبط المتهم، وتم على الفور نقل الجثة لمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق، والتى أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المتوفى والتصريح بالدفن عقب ذلك، كما أمرت جهات التحقيق بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها، وحبس المتهم على ذمة التحقيقات.



تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مباحث قسم أول بنها بمحافظة القليوبية، بورود بلاغ بالعثور على جثة شاب يدعى" ادهم. ر"، 22سنة، عامل مقيم دائرة القسم، وبه طعنة بالبطن اودت بحياته.



وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين أن وراء إرتكاب الواقعة "عاطل"، وجرى ضبطه واعترف بإرتكابه للواقعة، وتواصل أجهزة الأمن بقسم أول بنها فى كشف تفاصيل الواقعة وملابساتها.